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Вот и делают они свое черное дело под покровом ночи

Когда Сургутом руководил Александр Леонидович, все его ругали. Когда был Дмитрий Валерьевич – тоже ругали и сравнивали с Александром Леонидовичем. Вот, казалось, пришла новая команда, не обремененная «политическими обязательствами», и сейчас город заживет, зацветет яркими красками вместо «поросячьих заборчиков», избавится от точечной застройки, и будут у нас красивые клумбы и бесколейные дороги. Новое руководство так подкупало своей открытостью в соцсетях, своими появлениями с губернатором… Казалось, вот оно, «счастье сургутское» настало!

Но начали вылезать сквозь стену «нюансы». То КПП поставят в администрации и закроют вход на мэрский этаж, то площадку не так построят, а выдадут за эталон, то ботанический сад рубанут – под покровом ночи, как в старые добрые времена 1937 года – пришли, сделали, ушли. Только СМИ волнуются и все.

Конечно, я «за» возвращение 1937 года, много тогда врагов народа выявили, причем доносы писали сами: сосед на соседа, артист на артиста и так далее. Власть только реагировала на «просьбы» народа. Но сейчас другое время, другое руководство, и за расхищение социалистической собственности не стреляют и не высылают, а зря. Хорошее дело было.

А доносы наш народ любит писать и по сей день, только называются они по-другому – жалобы. Только на те жалобы народа прокуратура и милиция быстро реагировала, а сейчас – тишина. Вот и делают они свое черное дело под покровом ночи, неизвестные герои нашего времени.

Из комментария к статье «Мощная комбинация».


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Сегодня в 09:23, просмотров: 379, комментариев: 4


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Комментарии:
Марина Соболевская
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Сегодня в 09:49
Ну, "герои-то" известные. А под покровом ночи- это для отмазки. Помните, ОМОН наехал на хлебозавод, а мэр - ни сном, ни духом. Был ,мол, в отпуске. Вот и сейчас та же картина. Мол, ночью же дело было. Я спал. И опять ни сном ни духом. Злодеи, снова подставили белого и пушистого мэра!
Альберт Леонов
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Сегодня в 10:29
Получается что в городе "ни кто, ничего не знает"! Ночь была! Темно, не видно! Если администрация города так поступает с зелеными насаждениями в городе, будь то парк или просто зеленая зона, тогда зачем требовать от других исполнения законодательства? И где природоохранная прокуратура?! Они следят за законностью в сфере природопользования! Почему молчат?! Почему жду непонятно чего?! Да и все остальные ведут себя не понятно. Перед новым годом все выходят ловить тех, кто елки рубит, целые профилактические мероприятия, шум пресса, красивые отчеты - все защитили елочки... а тут как воду в рот набрали - ти-ши-на!
444 Альберт Леонов
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Сегодня в 11:51
Леонов, если вы выступаете за бессудные расстрелы, то зачем требуете от других исполнения закона? Лгать нехорошо, вовсе не за расхищение какой-то там собственности Сталин за два мирных 37-38 года без революций, мятежей и вообще любых народных выступлений арестовал 1340 тысяч человек и 680 тысяч из них расстрелял без суда и следствия, а за государственные преступления - за "шпионаж", "теракты", "заговоры с целью свержения строя", за агитацию "содержащию призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений." Ни слова про "хищения" нет в Особенной части УК СССР от 1926 года, Главе "Государственные преступления" "Контрреволюционные преступления". Ваши расхитители социалистической собственности шли по уголовке, а не по 58-ой статье, врагами народа советским государством не считались, а были, наоборот, социально близкими. А.Леонов, лгать нехорошо. Хотя запутавшимся в хитросплетениях собственного мозга буддистам-сталинистам, "правоведам", мечтающим о бессудном терроре, только и остается, что лгать. Всем и прежде всего себе.
mrak lexx
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Сегодня в 13:16
не думал что когда нибуть поставлю Вам лойс

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