Когда Сургутом руководил Александр Леонидович, все его ругали. Когда был Дмитрий Валерьевич – тоже ругали и сравнивали с Александром Леонидовичем. Вот, казалось, пришла новая команда, не обремененная «политическими обязательствами», и сейчас город заживет, зацветет яркими красками вместо «поросячьих заборчиков», избавится от точечной застройки, и будут у нас красивые клумбы и бесколейные дороги. Новое руководство так подкупало своей открытостью в соцсетях, своими появлениями с губернатором… Казалось, вот оно, «счастье сургутское» настало!

Но начали вылезать сквозь стену «нюансы». То КПП поставят в администрации и закроют вход на мэрский этаж, то площадку не так построят, а выдадут за эталон, то ботанический сад рубанут – под покровом ночи, как в старые добрые времена 1937 года – пришли, сделали, ушли. Только СМИ волнуются и все.

Конечно, я «за» возвращение 1937 года, много тогда врагов народа выявили, причем доносы писали сами: сосед на соседа, артист на артиста и так далее. Власть только реагировала на «просьбы» народа. Но сейчас другое время, другое руководство, и за расхищение социалистической собственности не стреляют и не высылают, а зря. Хорошее дело было.

А доносы наш народ любит писать и по сей день, только называются они по-другому – жалобы. Только на те жалобы народа прокуратура и милиция быстро реагировала, а сейчас – тишина. Вот и делают они свое черное дело под покровом ночи, неизвестные герои нашего времени.

Из комментария к статье «Мощная комбинация».