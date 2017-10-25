Ситуация, происходящая вокруг ботанического сада СурГУ и вообще благоустройства парка «За Саймой» приобретает трагикомические черты. Сначала появляются первые публикации в прессе о том, что администрация города собирается вырубать деревья в этом ботаническом саду по какому-то проекту, который еще не утвержден.

Потом чиновники, которые прекрасно осведомлены о том, что за ними следят многие СМИ, на голубом глазу начинают вырубать деревья, чем привлекают еще больше внимания, в том числе из округа и ОНФа. Потом они пытаются «выселить» ботанический сад, потом затихают, а потом…занимаются ночной вырубкой деревьев и подготовкой территории под какую-то неведомую детскую площадку.

Вы серьезно?

Даже если предположить, что там действительно идет строительство именно той самой детской площадки, ну хорошо – зачем тогда ее ваять под покровом ночи? Скажу проще: если вы делаете благое дело, зачем прячетесь? Или вы не очень благое дело делаете?

Самое интересное в том, что сейчас, как и всегда за последние полтора года, власть не соберет ВСЕХ журналистов и не донесет до максимально широкой общественности то, что она делает, какова ее мотивация, какие планы, чем объясняются те или иные решения. Это будет еще одним шагом к тому, чтобы любое действие, предпринимаемое местными чиновниками, воспринималось с подозрением. И следить за этими действиями теперь будут все тщательнее и тщательнее. Такая вот мощная комбинация.