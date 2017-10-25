Уважаемая Галина Никандровна!

90 лет для учреждения здравоохранения – это потрясающая дата. Если эти годы измерять количеством спасенных жизней, то ей просто цены нет. И я от всей души поздравляю всех с этим замечательным юбилеем!

Во все времена больница была одним из крупнейших учреждений здравоохранения в Западной Сибири. В 1929 году наличие шести палат с 25 койками, хирургическим кабинетом, операционной, перевязочной, процедурной было уже характеристикой значимого учреждения. Сегодня времена другие и характеристики соответствуют самым высоким стандартам здравоохранения: стационар на 970 коек, мощная клинико-диагностическая база, позволяющая оказывать около несколько десятков видов высокотехнологичной медицинской помощи.

Очень важно, что каждый главный врач, в разные годы возглавлявший больницу, – отдельная веха в истории учреждения: это настоящие специалисты, внесшие огромный вклад в развитие СОКБ.

Настоящая гордость учреждения - более двух тысяч сотрудников, работающих в поликлинике. Это - профессионалы высокого класса! Спасибо Вам, Галина Никандровна, и всему большому коллективу за труд, терпение, верность профессиональному долгу!

Спасибо ветеранам учреждения – ведь они создавали больницу, они учили тех, кто трудится сегодня, они на своем примере показывали, каким должен быть врач – милосердным, способным совершать порой невозможное, свято следуя клятве Гиппократа, проявляя сострадание и благородство, ответственность и высочайший профессионализм!