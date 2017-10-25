Уважаемая Галина Никандровна!

От всей души поздравляю Вас и всех сотрудников Сургутской окружной клинической больницы с 90-летним юбилеем учреждения!

Ваш труд – бесценен! Каждый день и час вы спасаете жизни, дарите надежду и помогаете обрести веру в себя! Ваша миссия – ответственна! Ваш опыт и знания, применение современных методов лечения и диагностики сохраняют и укрепляют здоровье жителей Сургута и Сургутского района.

Сургутская ОКБ отвечает высоким стандартам оказания медицинской помощи. Ежегодно в стационаре учреждения получают медицинскую помощь около 30 000 пациентов. Медицинское учреждение постоянно развивается, использует в работе новейшие медицинские технологии.

Спасибо вам за верность долгу, высокий профессионализм и милосердие! Крепкого вам здоровья и успехов в вашем нелёгком труде!