Рядом с ботаническим садом продолжают строить детскую площадку // ФОТО

Сегодня ночью на территории парка «За Саймой», рядом с интродукционным участком ботанического сада СурГУ, заровняли землю под строительство детской площадки.

Согласно паспорту объекта, ее должны закончить 15 ноября.

По словам координатора Центра мониторинга благоустройства ОНФ в Югре Инны Бирук работы были проведены незаконно:

«До 1 декабря там вообще ничего нельзя делать. Комиссия по формированию комфортной городской среды должна собраться только 26 октября в 17:00. То есть площадку заровняли даже до решения комиссии. Больше того – на заседании комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию городской думы решили, что все работы, связанные с этой детской площадкой, пройдут в соответствии с планом благоустройства парка, который будет представлен лишь в декабре».

Напомним, что конфликт вокруг ботанического сада СурГУ в парке «За Саймой» разгорелся несколько недель назад, когда стало известно о решении администрации города использовать этот участок земли под благоустройство, что вызвало серьезный резонанс в СМИ. После этого, прошло несколько встреч представителей администрации с общественниками, городскими депутатами и представителями СурГУ. На заседании комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию сургутской думы было принято решение перенести обсуждение вопроса о будущем ботанического сада на декабрь, когда администрация предоставит готовый проект благоустройства парка «За Саймой».

Однако, даже после этого, на территории, прилегающей к интродукционного участка СурГУ, продолжились подготовительные работы по возведению детской площадки. В частности, были вырублены деревья и прорыта траншея для прокладки электрокабеля. Портал siapress.ru будет информировать своих читателей о дальнейшем развитии событий.