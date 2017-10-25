Пропустил сериал «Спящие» по тв, посмотрел его в интернете. Очень понравилось, хорошая качественная работа, смотрел не отрываясь. Тем более удивила скандальная полемика после его премьеры и покаянная речь самого режиссера. А что, собственно говоря, вызвало столько громкую реакцию его противников? Ведь речь в сериале шла о технологиях «цветных революций», которые давно стали реальностью, в том числе и против нас. Как и то, что изрядная часть российского истеблишмента, зарабатывая деньги в России, давно устремлена на Запад, костеря при этом нашу власть, народ, страну и все что с ней связано. Что в этом такого крамольного усмотрели критики сериала, не пойму.
Может причина в том, что главный герой честный фсб-шник, не скрывает своих патриотических чувств, что сегодня, мягко говоря, немодно? Но в сериале немало и других персонажей, в том числе его коллег, которые как раз в современном тренде, используя свое положение, разными путями делают бабло. И во многом другом сериал весьма реалистичен, даже «добро» в финале, увы, не побеждает, а главные «злодеи» будут жить и дальше себе припеваючи. В общем, то, что было после премьеры сериала, вызвало у меня гораздо больше вопросов, чем сам сериал.
Как бы объяснить... Вот был такой советский фильм "Коммунист" с исполнителем в главной роли замечательным Урбанским. Очень большое впечатление фильм лично на меня оказал, когда я его впервые увидел. Мы как- то на смотре художественной самодеятельности в советской еще школе даже разыгрывали сценку из него. Входит, значит, главный герой в барак какой-то социалистической стройки и обращается к его обитателям, отлынивающим от работы: "Товарищи, хлеба не будет... Но надо работать!". Тут все вскакивают и начинают орать "Сам работай!!!". Ну, он весь фильм и работал. Сам. Один. Кажется, даже помер от непосильного труда.
А у Вас, получается, главный герой честный и неподкупный сотрудник спецслужб?!
Знаете, о чем обе эти метафоры, и убежденного коммуниста и честного фсбэшника? Ностальгия по типажу, который, может, когда-то и был, но ушел безвозвратно. "Коммунист" был снят в конце 50-х, когда уже мало кто верил в "победу великих идей коммунизма". А "Спящие" в 2017-м? Надо где-нибудь записать на память...