«Сердечно поздравляю главного врача Галину Никандровну Шестакову и коллектив Сургутской окружной клинической больницы с 90-летием!

Вы хранители славных медицинских традиций и прародители югорского здравоохранения. Мне довелось начинать свой профессиональный путь в коллективе тогда еще Сургутской городской больницы №1, куда в 1983 я трудоустроилась на должность врача-ординатора. Под руководством заведующей терапевтическим отделением №1 Галины Александровны Федун я постигала азы врачебного дела, а опыт управленческой работы переняла у заместителя главного врача по медицинской части Галины Ивановны Лаврентьевой, став заведующей кардиологическим отделением. За минувшие годы Сургутская окружная клиническая больница воспитала целую плеяду талантливых и высокопрофессиональных медиков, которыми сегодня может гордиться Югра!

Преодолев почти вековой путь, коллектив больницы непрерывно совершенствовал свои навыки, повышая уровень оказываемой помощи и сохраняя главные качества истинного медицинского работника – оказание профессиональной помощи и самоотверженное служение людям.

90 лет - время подведения значимых итогов деятельности и оценки имеющихся достижений. Пусть юбилей СОКБ, который совпал с Годом здоровья в Югре, станет стартом для новых достижений и, опираясь на богатый опыт ведущих врачей, летопись Сургутской окружной клинической больницы продолжат перспективные специалисты!

Желаю вдохновения и сил в профессии, которая стала делом всей жизни!»