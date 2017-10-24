​Возможность новых рекордов по ММВБ до конца года реальна // АУДИО, ТЕКСТ

Добрый день уважаемые инвесторы! Я, Игнатов Александр, Финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер, и мы совместно с СИА- Пресс продолжаем еженедельный обзор финансовых новостей

Об итогах недели на фондовом рынке, перспективах цен на нефть, прогнозах по ключевой ставке Банка России и грамотном персональном инвестировании мы сегодня побеседуем.

Основную поддержку отечественным активам продолжает оказывать нефть, которая «прощупывает» значения вблизи $60 за баррель. В то же время участники рынка оказались не готовы к активным покупкам на фоне грядущего назначения нового главы Федеральной резервной системы США, заседания европейского ЦБ и обострения риторики между Америкой и КНДР.

Текущую неделю индекс ММВБ начал неподалеку от ключевой зоны поддержки в районе 2070 пунктов. Технически это развилка. Пока индекс выше этой отметки, актуальна цель 2120 и далее. Если же график нырнет под 2060 пунктов, то при отсутствии выкупа просадки на следующий день коррекция может увести ММВБ к уровню 2000.

Мы склоняемся в сторону более позитивного развития событий на рынке. Общая картина остается растущей, возможность новых рекордов по ММВБ до конца года более чем реальна.

Главным фактором поддержки, как уже было отмечено мной выше, остается нефть. На этом рынке появляются признаки балансировки, кроме того котировки нефти подогревает возможность возвращения анти-иранских санкций и блокировки поставок «черного золота» из иракского Курдистана. Также наблюдается снижение числа буровых установок в США. При этом сохраняется высокий спрос на «черное золото» со стороны ключевых азиатских игроков, главным образом Индии и Китая.

В то же время в ближайшие дни инвесторы могут проявить осторожность в преддверие объявления кандидата на пост главы Федрезерва – оно ожидается до 3 ноября. В центре внимания также окажутся заседания ЕЦБ и Банка России.

На этой неделе Дональд Трамп должен определиться с кандидатами на пост главы ФРС. Инвесторы стали уходить в «тихие гавани» на фоне сигналов, что Трамп может назначить главой Федрезерва «ястреба», то есть человека, выступающего за более жесткую монетарную политику. Однако нужно помнить, что поднимает и опускает ставку не один человек, а Комитет по открытым рынкам, а это 10 человек, а во-вторых, для изменения ставок важны в первую очередь объективные факторы. Поэтому значение фактора нового главы ФРС не будет для рынков определяющим.

В четверг, 26 октября, состоится важное заседание ЕЦБ. В центре внимания вопрос о перспективах европейских программ стимулирования в 2018 году. По данным СМИ, представители регулятора обсуждают сокращение ежемесячных покупок облигаций вдвое – с 60 до 30 млрд евро – начиная с января. Это может усилить евро на мировом рынке.

В России в пятницу пройдет очередное заседание Центробанка, где будет приниматься решение по ключевой ставке. Мы ожидаем, что ЦБ снизит ставку на 0,25 базовых пункта, что вполне реально в рамках текущей инфляции низкой инфляции, стабильного внешнего фона и крепкого рубля.

Из корпоративных событий, на которые стоит обратить внимание, будут отчетности таких компаний как Алроса, Лукойл, Яндекс, Дикси и Новатэк.

Закономерность такова, что чем больше сумма инвестиций, тем больше разных возможностей и опций есть у инвестора. Самый правильный вариант – это портфель инвестиций, состоящий как из консервативной части, включающей, к примеру, депозит, и агрессивной, в которую закуплены перспективные акции, способные «вытащить» вложения в зону доходности, с запасом превышающую уровень инфляции. Учитывая это, минимальный эффективный размер первоначальных инвестиций должен составлять не менее 100 тыс.

Порог в 300 тыс. позволяет вкладывать в структурные продукты, которые представляют собой комбинацию сберегательной (консервативной) и накопительной (агрессивной) частей, причем, меняя их соотношение, инвестор может изначально установить приемлемый для него уровень риска и доходности. Суммы от 1 млн уже позволяют пользоваться стратегиями Доверительного управления.

В идеале, для того чтобы грамотно распределить средства по активам и инструментам, сформулировать все цели и параметры, установить разумные сроки для своих инвестиций, необходимо составить персональный финансовый план. Это очень полезная и доступная услуга. К примеру, мы в БКС Премьер составляем клиентам такой план совершенно бесплатно, независимо от суммы на счету.