Портал siapress.ru опросил своих читателей и выяснил, что более половины аудитории (51,3 процента) считают Сургут грязным городом. Противоположную позицию заняли 44,3 процента респондентов. Не смогли определиться с вариантом ответа 4,4 процента опрощенных.
Сургут грязный город? Более половины читателей siapress.ru считают, что да // ИНФОГРАФИКА
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 12:33, просмотров: 53, комментариев: 0
Перерасчет и индексация пенсий: размеры, сроки, порядок. Начальник Управления ПФР в Сургуте Наталья Куксенко// ONLINE 3 ноября в 11.00