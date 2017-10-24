Друзья, я много раз писал о том, что одна из основных проблем благоустройства нашего города заключается в незавершённости межевания его территории. Это значит, что много мест до сих пор носят статус бесхозных. Проблема и для жителей, и для Администрации Сургута с управляющими компаниями. Для вас — это невозможность построить детскую площадку во дворе, отремонтировать дорогу возле дома; для нас — невозможность взять территорию на баланс для ее благоустройства.

Проблеме уже много лет, и сейчас мы решили взяться за ее решение. Мы максимально ускорили процесс межевания. Он должен завершиться к весне следующего года. Тогда каждый квадратный метр городской земли обретет своего хозяина.

К этому большому проекту мы подготовили большой опрос. В нем мы интересуемся вашим отношением к текущему и желаемому уровню благоустройства района, в котором вы проживаете. Опрос достаточно длинный, но его НЕОБХОДИМО пройти до конца. Это важно!

Пройти опрос можно по ссылке.

Оригинал