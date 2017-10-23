16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,4706   EUR  67,5567  

Статья дня. Особый многоэтажный путь России

Что вы видите, глядя на этот дом? Перед вами не просто дом – это статистическая единица. А статистика говорит, что средняя высота жилой новостройки в России – 16 этажей. Этот показатель постепенно растёт. Выше всего новые жилые дома в Москве и Петербурге, причём Питер уже догнала Рязань (!). Но в целом ясно, что по всей стране сейчас активно строятся многоэтажные спальные районы. В бессмысленной погоне за квадратными метрами жилья каждый регион возводит башни, от которых в развитых странах начали отказываться ещё 40 лет назад.

Здесь я хотел бы привести вам статистику по строительству нового жилья в Финляндии, США или Германии, но это будет совсем скучно. Средняя этажность в развитых странах – примерно 5 этажей. А что у нас?

Колоссальный разрыв.

Недавно мы выяснили, что подобные районы уже превращаются в гетто. Это будущее. Ваше, ваших детей, всей России. Именно такой вектор сейчас задают отечественные застройщики с разрешения чиновников. Система заточена под "добычу" максимального количества квадратных метров с каждого клочка земли. По инфографике видно, что мы живём в эпоху, когда это явление стало массовым, повсеместным. И эффект очень скоро ощутит вся страна.

Вот отрывок из книги британца Кристофера Александера A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction, написанной в соавторстве с Сарой Исикава и Мюрреем Сильверстейном и впервые опубликованной в 1977 году:

"Высокие здания не имеют решающих достоинств, за исключением спекулятивных доходов для банков и землевладельцев. Они не дешевле, они не помогают создать общественное, приятное для того, чтобы там находиться, пространство.

Они разрушают лицо города, они разрушают социальную жизнь, они способствуют увеличению преступности, они делают жизнь трудной для детей, они дорогие в обслуживании, они разрушают градостроительное пространство рядом с собой, отнимая у соседей свет и воздух.

Но кроме всех этих рациональных причин градостроительного и экономического характера, существуют эмпирические данные, доказывающие, что многоэтажки способны вредить здоровью и ощущениям человека. Многоэтажки сводят людей с ума".

Я уже писал, к чему привело возобладание здравого смысла в Великобритании.

Но британцы были не единственными, кто достаточно быстро осознал вред многоэтажек. Например, французы поняли, что дальнейшая высотная застройка городов представляет собой угрозу, ещё в начале 1970-х. В 1971 году был издан министерский циркуляр "О формах урбанизации, адаптированных к средним городам", известный также как "Ni tours ni barres", а в 1973-м его дополнил циркуляр "О больших [жилищных] комплексах".

В соответствии с этими документами градостроительная политика во Франции постепенно менялась, страна стала отказываться от жилых высоток и длинных многоподъездных домов, отдавая предпочтение квартальной застройке. Конец 70-х и 80-е стали эпохой архитектора Кристиана де Портзампарка, который продвигал свою концепцию "открытого квартала".

Британцы, французы, немцы, скандинавы отказались от высотных микрорайонов. В США и Канаде жилые многоэтажки не строят уже лет 30, за исключением небоскрёбов в компактных центрах. Только Россия продолжает наращивать этаж за этажом. Особый путь в пропасть.

Оригинал


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:17, просмотров: 121, комментариев: 3


QR код
Комментарии:
Vasilion
не нравится
Сегодня в 18:04
Особенно забавно читать сей репост на СИА, где регулярно главным спонсором публикуются душещипательные статьи про прелести сибпромстрой...
ой:
благоустройство... - это там где не то что проехать, проползти нельзя - http://www.siapress.ru/news/70553
комфортные дворы... смешно - http://www.siapress.ru/blogs/70537
город-сказка )))))) http://www.siapress.ru/companies/72286
ох уж этот НЕлегкий выбор http://www.siapress.ru/companies/73279
и десерт - ВЫСОКОЕ качество http://www.siapress.ru/companies/68545
Редакция СИА-ПРЕСС Vasilion
не нравится
Сегодня в 18:27
Вы не замечаете, что эти материалы выходят под рубрикой "Компании", где публикуются коммерческие тексты? Наши партнеры имеют полное право описывать те преимущества своих продуктов, которые они считают преимуществом. Наша редакция в своих собственных материалах всегда ставила под сомнение подобный подход к застройке города.
сэнсей
не нравится
Сегодня в 18:42
Сторожук- он главный в Сургуте застройщик он все решает в пользу своего ярда и не одного.Сам то в коттедже дано живет и все его топы тоже.А редакция и агенство пляшут под его дудку- ясен перец.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Статья дня. Особый многоэтажный путь России

Статья дня. Особый многоэтажный путь России
В бессмысленной погоне за квадратными метрами жилья каждый регион возводит башни, от которых в развитых странах начали отказываться ещё 40 лет назад
Илья Варламов, блогер Сегодня в 17:17
120 3
​Наталья Стрекаловских:

​Наталья Стрекаловских:
«Чаще всего сургутян привлекают не за распространение наркотиков, а за их приобретение и перевозку»
Лилия Сулейманова 22 октября в 13:51
407 0
​Бишек җыры

​Бишек җыры
В Сургуте прошёл окружной татарский фестиваль
Лилия Сулейманова 22 октября в 10:55
375 0
​Синдром Мединского: лишняя хромосома в Российской науке

​Синдром Мединского: лишняя хромосома в Российской науке
Если министр образования и науки на вашей стороне, то наукой можно назвать все что угодно, а на правила можно наплевать.
Александр Панчин, биолог, популяризатор науки 21 октября в 18:43
842 29
​Театр «Пацаны»:«Мы свободны! И нам это нравится»

​Театр «Пацаны»:«Мы свободны! И нам это нравится»
Пять лет назад, в октябре 2012 года, в Сургуте образовался молодежный независимый театр «Пацаны».
Надежда Макаренко 21 октября в 16:11
432 0
​Его ждали в Локосово и в Русскинских, но он мечтал о дискотеке

​Его ждали в Локосово и в Русскинских, но он мечтал о дискотеке
Сургутские музейщики устроили встречу в честь Якова Черняка
Людмила Захарова 21 октября в 14:13
1546 4
​Или Север выбрал его?!

​Или Север выбрал его?!
Имя почётного нефтяника Григория Кукуевицкого носит одна из улиц Сургута
Людмила Захарова 21 октября в 11:40
1261 0
​Дубль два

​Дубль два
Благоустроенный двор дома на Энергетиков, 53, оценила губернатор Наталья Комарова
Артем Мазнев 21 октября в 10:51
483 3
​Установка на остановки!

​Установка на остановки!
Павильон вместо пустыря: власти Сургута скрасили ожидание автобуса на бульваре Свободы
Антон Орлов 21 октября в 09:15
490 0
​Зимняя неожиданность

​Зимняя неожиданность
Городские снежные полигоны не соответствуют требованиям закона
Артем Мазнев 20 октября в 16:24
489 2
​Шеф, не трогай! Глава Сургута вызвал такси в «несуществующий» ботанический сад

​Шеф, не трогай! Глава Сургута вызвал такси в «несуществующий» ботанический сад
Василий Мирский 20 октября в 15:00
3021 7
​Пощечина

​Пощечина
Мы уже проходили историю с «согласованным» кандидатом на президентских выборах
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 20 октября в 11:42
837 9
У спорткомплекса «Спарта» во время крупных событий творится парковочный коллапс // ФОТО

У спорткомплекса «Спарта» во время крупных событий творится парковочный коллапс // ФОТО
Почему подобное возможно в самом центре города?
Константин Шперлинг 19 октября в 17:07
968 5
Уедем на юг! Как читатели siapress.ru отреагировали на возможность отмены северных надбавок //ИНФОГРАФИКА

Уедем на юг! Как читатели siapress.ru отреагировали на возможность отмены северных надбавок //ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 19 октября в 15:42
1195 0
​Нам вскоре будет девяносто лет, югорчане!

​Нам вскоре будет девяносто лет, югорчане!
Утверждение о том, что наш округ кормит страну, что на Югре держится Россия, имеет под собой весьма твердое основание
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 19 октября в 11:24
638 6
​Владимир Якушев: доля промышленности в ВВП Тюменской области скоро достигнет 50 процентов. Десять лет назад она была всего 9%

​Владимир Якушев: доля промышленности в ВВП Тюменской области скоро достигнет 50 процентов. Десять лет назад она была всего 9%
Василий Мирский 18 октября в 11:38
446 1
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика