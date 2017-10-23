Статья дня. Особый многоэтажный путь России

Что вы видите, глядя на этот дом? Перед вами не просто дом – это статистическая единица. А статистика говорит, что средняя высота жилой новостройки в России – 16 этажей. Этот показатель постепенно растёт. Выше всего новые жилые дома в Москве и Петербурге, причём Питер уже догнала Рязань (!). Но в целом ясно, что по всей стране сейчас активно строятся многоэтажные спальные районы. В бессмысленной погоне за квадратными метрами жилья каждый регион возводит башни, от которых в развитых странах начали отказываться ещё 40 лет назад.

Здесь я хотел бы привести вам статистику по строительству нового жилья в Финляндии, США или Германии, но это будет совсем скучно. Средняя этажность в развитых странах – примерно 5 этажей. А что у нас?

Колоссальный разрыв.



Недавно мы выяснили, что подобные районы уже превращаются в гетто. Это будущее. Ваше, ваших детей, всей России. Именно такой вектор сейчас задают отечественные застройщики с разрешения чиновников. Система заточена под "добычу" максимального количества квадратных метров с каждого клочка земли. По инфографике видно, что мы живём в эпоху, когда это явление стало массовым, повсеместным. И эффект очень скоро ощутит вся страна.

Вот отрывок из книги британца Кристофера Александера A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction, написанной в соавторстве с Сарой Исикава и Мюрреем Сильверстейном и впервые опубликованной в 1977 году:

"Высокие здания не имеют решающих достоинств, за исключением спекулятивных доходов для банков и землевладельцев. Они не дешевле, они не помогают создать общественное, приятное для того, чтобы там находиться, пространство.

Они разрушают лицо города, они разрушают социальную жизнь, они способствуют увеличению преступности, они делают жизнь трудной для детей, они дорогие в обслуживании, они разрушают градостроительное пространство рядом с собой, отнимая у соседей свет и воздух.

Но кроме всех этих рациональных причин градостроительного и экономического характера, существуют эмпирические данные, доказывающие, что многоэтажки способны вредить здоровью и ощущениям человека. Многоэтажки сводят людей с ума".

Я уже писал, к чему привело возобладание здравого смысла в Великобритании.

Но британцы были не единственными, кто достаточно быстро осознал вред многоэтажек. Например, французы поняли, что дальнейшая высотная застройка городов представляет собой угрозу, ещё в начале 1970-х. В 1971 году был издан министерский циркуляр "О формах урбанизации, адаптированных к средним городам", известный также как "Ni tours ni barres", а в 1973-м его дополнил циркуляр "О больших [жилищных] комплексах".

В соответствии с этими документами градостроительная политика во Франции постепенно менялась, страна стала отказываться от жилых высоток и длинных многоподъездных домов, отдавая предпочтение квартальной застройке. Конец 70-х и 80-е стали эпохой архитектора Кристиана де Портзампарка, который продвигал свою концепцию "открытого квартала".

Британцы, французы, немцы, скандинавы отказались от высотных микрорайонов. В США и Канаде жилые многоэтажки не строят уже лет 30, за исключением небоскрёбов в компактных центрах. Только Россия продолжает наращивать этаж за этажом. Особый путь в пропасть.

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