​Синдром Мединского: лишняя хромосома в Российской науке

То, что Мединского сегодня не лишили ученой степени — индикатор триумфа мракобесия. Наряду с появлением кафедр теологии и появлением среди членов РАН гомеопатов.

Только у гомеопатов научным методом служит "моей бабушке помогло", у теологов "личностный опыт веры", а у Мединского "соответствие национальным интересам страны". Разумеется, в двух последних случаях министр образования и науки Ольга Васильева была на стороне "духовных скреп", а не здравого смысла.

Вот отрывок из диссертации:

«Критерием положительной или отрицательной оценки, — по словам нашего современника — известного русского ученого и мыслителя О.А.Платонова, — могут быть только национальные интересы России. Первый вопрос, на который должна честно ответить историческая наука, — насколько то или иное событие или частное деяние отвечает интересам страны и народа. Взвешивание на весах национальных интересов России создает абсолютный стандарт истинности и достоверности исторического труда».



Ознакомиться с историческим анализом диссертации и допущенными автором ошибками можно на сайте Диссернета:

https://www.dissernet.org/publications/vak_ec_medinsk..



А я считаю, что беспристрастная и объективная наука в национальных интересах любой страны. Полетел бы Гагарин в космос, если бы ученые и инженеры, создатели космических кораблей, использовали не объективные знания в области физики, а те, из которых следовало, что СССР - страна избранных, поэтому у нас сила тяжести в два раза ниже, а если помолиться перед запуском, то и вовсе в три?



Некоторые утверждают, что Мединского пытаются подвергнуть цензуре. Но это не цензура. Никто не запрещает Мединскому говорить все, что он думает и про историю и про число хромосом у жителей России. Предлагают лишь не называть это наукой.



Но вторая часть истории самая невероятная. Официальные оппоненты диссертации признались, что не имеют к защите никакого отношения. На это Мединский ответил, что Новая Газета неправильно указала оппонентов, и предъявил скан обложки некого нового варианта автореферата. Но новый текст, по всей видимости, фейк. В этом легко убедиться, зайдя в РГБ или любую другую библиотеку из списка, куда нужно в срок предоставить единственно-верный автореферат.



https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/10/16/74225..



Ниже прикреплены сканы автореферата из РГБ и трех других библиотек. Всюду указаны те оппоненты, которые отрицают свое участие в защите.



Эти сканы репостнул к себе Андрей Заякин:

https://www.facebook.com/andrew.zayakin



На самом деле все еще смешнее и это хорошо сформулировал Михаил Гельфанд:



Существуют три версии автореферат Мединского. (1) с фальшивыми публикациями - в РГСУ, (2) с фальшивыми оппонентами - во всех библиотеках, куда должен рассылаться автореферат, (3) новый, который только что всплыл - в котором все кошерно, но вот только по какой-то досадной оплошности до сих пор его никто не видел.



Я уже писал, но повторюсь, что в случае с теологией тоже были подобного рода нарушения.



Цитирую апелляцию (http://scinquisitor.livejournal.com/116267.html ), которую просто взяли и отклонили в министерстве (https://scinquisitor.livejournal.com/119151.html ):



"Заявленная в пакете документов, представленных к защите (автореферат, текст диссертации и отзывы), присуждаемая научная степень не соответствует научной степени, указанной в документах, созданных после защиты (список членов диссертационного совета, присутствовавших на заседании при защите диссертации и заключение диссертационного совета)".



Такие защиты автоматически должны признаваться недействительными. Но нам сообщают следующее: если министр образования и науки на вашей стороне, то наукой можно назвать все что угодно, а на правила можно наплевать.



Кстати, есть еще пара забавных историй вокруг диссертации Мединского.



Эвакуация РГБ после появления статьи в Новой Газете.

https://www.novayagazeta.ru/news/2017/10/18/136225-v-..

Пропажа диссертационного дела Мединского в министерстве.

http://www.mk.ru/politics/2017/10/19/minobrnauki-spry..

И после этого отстранение ученого секретаря ВАК, дабы некому было отвечать.



И вот итоги сегодняшнего голосования в ВАК:

6 человек "за" лишение Мединского степени.

14 человек "против" лишения.

4 человека "воздержались".



Остается процитировать мем про Гагарина: "Привет потомки! Как вы там?"

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