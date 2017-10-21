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​Синдром Мединского: лишняя хромосома в Российской науке

То, что Мединского сегодня не лишили ученой степени — индикатор триумфа мракобесия. Наряду с появлением кафедр теологии и появлением среди членов РАН гомеопатов.

Только у гомеопатов научным методом служит "моей бабушке помогло", у теологов "личностный опыт веры", а у Мединского "соответствие национальным интересам страны". Разумеется, в двух последних случаях министр образования и науки Ольга Васильева была на стороне "духовных скреп", а не здравого смысла.

Вот отрывок из диссертации:

«Критерием положительной или отрицательной оценки, — по словам нашего современника — известного русского ученого и мыслителя О.А.Платонова, — могут быть только национальные интересы России. Первый вопрос, на который должна честно ответить историческая наука, — насколько то или иное событие или частное деяние отвечает интересам страны и народа. Взвешивание на весах национальных интересов России создает абсолютный стандарт истинности и достоверности исторического труда».

Ознакомиться с историческим анализом диссертации и допущенными автором ошибками можно на сайте Диссернета:
https://www.dissernet.org/publications/vak_ec_medinsk..

А я считаю, что беспристрастная и объективная наука в национальных интересах любой страны. Полетел бы Гагарин в космос, если бы ученые и инженеры, создатели космических кораблей, использовали не объективные знания в области физики, а те, из которых следовало, что СССР - страна избранных, поэтому у нас сила тяжести в два раза ниже, а если помолиться перед запуском, то и вовсе в три?

Некоторые утверждают, что Мединского пытаются подвергнуть цензуре. Но это не цензура. Никто не запрещает Мединскому говорить все, что он думает и про историю и про число хромосом у жителей России. Предлагают лишь не называть это наукой.

Но вторая часть истории самая невероятная. Официальные оппоненты диссертации признались, что не имеют к защите никакого отношения. На это Мединский ответил, что Новая Газета неправильно указала оппонентов, и предъявил скан обложки некого нового варианта автореферата. Но новый текст, по всей видимости, фейк. В этом легко убедиться, зайдя в РГБ или любую другую библиотеку из списка, куда нужно в срок предоставить единственно-верный автореферат.

https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/10/16/74225..

Ниже прикреплены сканы автореферата из РГБ и трех других библиотек. Всюду указаны те оппоненты, которые отрицают свое участие в защите.

Эти сканы репостнул к себе Андрей Заякин:
https://www.facebook.com/andrew.zayakin

На самом деле все еще смешнее и это хорошо сформулировал Михаил Гельфанд:

Существуют три версии автореферат Мединского. (1) с фальшивыми публикациями - в РГСУ, (2) с фальшивыми оппонентами - во всех библиотеках, куда должен рассылаться автореферат, (3) новый, который только что всплыл - в котором все кошерно, но вот только по какой-то досадной оплошности до сих пор его никто не видел.

Я уже писал, но повторюсь, что в случае с теологией тоже были подобного рода нарушения.

Цитирую апелляцию (http://scinquisitor.livejournal.com/116267.html ), которую просто взяли и отклонили в министерстве (https://scinquisitor.livejournal.com/119151.html ):

"Заявленная в пакете документов, представленных к защите (автореферат, текст диссертации и отзывы), присуждаемая научная степень не соответствует научной степени, указанной в документах, созданных после защиты (список членов диссертационного совета, присутствовавших на заседании при защите диссертации и заключение диссертационного совета)".

Такие защиты автоматически должны признаваться недействительными. Но нам сообщают следующее: если министр образования и науки на вашей стороне, то наукой можно назвать все что угодно, а на правила можно наплевать.

Кстати, есть еще пара забавных историй вокруг диссертации Мединского.

Эвакуация РГБ после появления статьи в Новой Газете.
https://www.novayagazeta.ru/news/2017/10/18/136225-v-..
Пропажа диссертационного дела Мединского в министерстве.
http://www.mk.ru/politics/2017/10/19/minobrnauki-spry..
И после этого отстранение ученого секретаря ВАК, дабы некому было отвечать.

И вот итоги сегодняшнего голосования в ВАК:
6 человек "за" лишение Мединского степени.
14 человек "против" лишения.
4 человека "воздержались".

Остается процитировать мем про Гагарина: "Привет потомки! Как вы там?"

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Сегодня в 18:43, просмотров: 79, комментариев: 1


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 19:41
Себастьян Курц - вообще не имеет высшего образования и ничего, ни кто не возмущался когда он был министром иностранных дел ...
вроде страна где победила возглавляемая им партия - демократическая и европейская ... ни кто не визжит

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Мнения

​Синдром Мединского: лишняя хромосома в Российской науке

​Синдром Мединского: лишняя хромосома в Российской науке
Если министр образования и науки на вашей стороне, то наукой можно назвать все что угодно, а на правила можно наплевать.
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