​Кооператив «Зеро»

Не так давно сургутская дума утвердила решение, которое может стать самым резонансным и страшным с точки зрения последствий в этом созыве. Речь идет о введении новой градостроительной зоны «ГН», которая предназначена для гаражных кооперативов и предполагает там наличие боксов для автомобилей и ничего больше. То есть совсем ничего – ни автомоек, ни СТОшек, ни шиномонтажек – ничего из той предпринимательской жизни, что кипит в кооперативах. Пока речь идет только появлении этой зоны «ГН» в городском правовом поле, а ее применение (либо неприменение) к территориям гаражных кооперативов пока еще в будущем, поэтому есть время все обдумать и понять, к какой катастрофе может прийти город.

С одной стороны, у этого решения есть очень четкая логика: город давно нуждается в наведении порядка, а то, что сейчас происходит в гаражных кооперативах, которые представляют собой целые закрытые микрорайоны, даже микромиры, – не имеет к слову «порядок» никакого отношения. И это действительно так. Но тот метод «наведения порядка», который хочет применить администрация и за который (насколько я знаю, просто по неведению, не разобравшись в ситуации) проголосовали депутаты, тоже не имеет никакого отношения к сути и смыслу наведения порядка.

Чиновники говорят, что в гаражах творится непонятно что: там люди работают и (о боже!) не платят налоги, поэтому мимо казны протекают (о боже!!!) миллионы рублей. Поэтому, продолжают наши гениальные управленцы, нужно запретить в кооперативах вообще любую предпринимательскую деятельность.

Логичный вопрос, который хочется задать: простите, а от этого решения миллионов в бюджете станет больше? Понятно, что нет. Более того, их станет меньше, потому что легальный гаражный бизнес потеряет свое право работать и, следовательно, платить налоги не будет.

То есть навести порядок общепринятыми и комплексными методами – упрощенными процедурами регистрации и отчетности бизнеса, налоговыми льготами, поддержкой, быстрым выделением земли, правильным контролем – власть не может. Я уж не говорю о креативных подходах – например, о возведении новых деловых кварталов прямо над кооперативами, о чем неоднократно говорилось на нашем сайте. А пройтись катком и уничтожить всю предпринимательскую жизнь в гаражах – это же просто и, по мнению администрации города, эффективно.

Я сразу оговорюсь: понятно, что сургутские гаражи – это не райские кущи. Там многие работают «втемную», там может обитать, даже особо не прячась, настоящий нелегальный бизнес, где-то даже совершаются преступления. НО! Если там и происходит что-то незаконное – то это дело правоохранительных органов. А вообще все это сложное и специфическое гаражное сообщество делает очень важные вещи: во-первых, оно дает рабочие места – с налогами или без них, но люди получают деньги на существование. Люди без денег на существование идут добывать их преступным путем. А те, кто получает доход – живут относительно мирно и вносят свой вклад в экономику. Во-вторых, в гаражах можно получить вполне качественные товары и услуги, касающиеся автомобилей. Это приносит пользу уже не только самим работягам, но и многим владельцам машин, у которых в кризис нет денег втридорога обслуживаться автосалонах. Это живая и саморегулируемая система, с которой можно и нужно жить, с которой можно и нужно договариваться о правилах сосуществования, если уж к ним есть какие-то большие претензии.

Но, предположим, что власть реализует свою задумку и зона «ГН» раскинется своей кладбищенской тишиной над всеми гаражными кооперативами в Сургуте. Что будет дальше?

Первое. В нелегальное поле будут выброшены сотни, а то и тысячи малых и микро-предприятий. Пусть это магазин, СТО или даже какой-нибудь сургутнефтегазовский работяга, который на картонке написал слово «шиномонтаж» подрабатывает, меняя резину. К нему придут люди в костюмах и скажут, что он со своей шиномонтажкой вне закона. И продолжат: «Знаешь, ну мы же понимаем, ты хороший человек, зарабатываешь тут по мере возможности, давай мы как бы тебя не заметим до следующего года, но и ты нас не обделишь, да?» И назовут некую сумму.

Скажете, что это такой уж невыполнимый сценарий? Отнюдь.

Кто-то откажется, и его мини-бизнес закроют – а может, и его самого, если будет сопротивляться – ведь неизвестно, будут ли эти люди покорно следовать указам каких-то людей, поставивших их вне закона? (Есть у Сургута печальный инцидент с шиномонтажом) Кто-то согласится, уйдет в тень и не будет платить налоги, зато будет исправно платить проверяльщикам.

Вспомните долгоиграющую историю: когда в Сургуте аналогичным образом из легального поля исключили все рекламные конструкции. Они исчезли? Нет. Просто их владельцы начали платить не в бюджет, а в другие карманы. Но одно дело – рекламный бизнес, а другое – владельцы мини-автосервисов в гаражах. Разные психотипы, разные связи, разные подходы к жизни.

И тут мы переходим ко второму пункту – после первичного шока все работники и владельцы гаражных бизнесов начнут разбираться, кто и почему сломал их привычный уклад жизни. Придут в администрацию, а им скажут: «Знаете, ведь это дума приняла это решение, мы всего лишь исполнители. Идите и спрашивайте с ваших депутатов». Они начнут ходить по депутатам, а что те смогут им ответить? Кинут в них встречные претензии, что они не платят налоги? А они достают из кармана свой патент и квитанцию об оплате. Дальше что? Дежурные фразы про «наведение порядка»? Ну-ну.

Как бы вы отреагировали, если бы занимались законной деятельностью, а к вам пришли и сказали, что вас закрывают (или, может быть, требуют взятку за продолжение работы), потому что кто-то решил «навести порядок»?

Ну, хорошо. Порядок. В городе так мало мест, где нужно наводить порядок? Вон, возле спорткомплекса «Спарта» творится жуткий транспортный и парковочный коллапс во время каждого мероприятия – там порядок наведите. И еще в сотне мест в городе найдется, что поделать для «порядка», и это не приведет к потере работы и официального статуса сотен сургутян.

Предположим, что этот неконструктивный диалог состоялся, и мы моделируем ситуацию дальше. А тут все очень просто: десятки, если не сотни обращений к губернатору Югры. С копией в администрацию президента.

То-то Наталья Владимировна обрадуется: как раз в октябре (спустя две недели после того, как депутаты Сургута приняли это судьбоносное решение) она была на заседании Госсовета, где в составе рабочей группы по упрощению процедур ведения бизнеса (!!!) обсуждала, как бы улучшить условия работы для малых предприятий. Да и сам президент говорит, что доля малого бизнеса в экономике должна расти – до 50 процентов ВВП к 2030 году. А тут накануне выборов президента в крупнейшем городе Югры сотням самозанятых и дающих рабочие места людей местная власть показала здоровенную фигу и гордо констатировала, что она «наводит порядок».

И если еще найдутся умные люди (а они найдутся, у регионального руководства хватает «доброжелателей»), которые подскажут добавить волшебные фразы: «потеря рабочих мест», «рост социальной напряженности» и так далее – в жалобное письмо на имя президента?

И вот Наталья Комарова задает вопрос городскому руководству: «Зачем вы все это делаете?» Ради порядка? Или ради невиданных коррупциогенных возможностей? Или у вас более масштабные планы, и вы хотите таким способом начать мощную кампанию по отжиму земли у гаражных кооперативов, чтобы потом ее раздать кому надо?

Как вы понимаете, ситуация практически в любом случае приведет к социальному взрыву и последующей катастрофе. Выход из нее очень простой: забыть про существование придуманной кем-то зоны «ГН», чтобы она не появилась на карте градостроительного зонирования. Нет, можно, конечно, еще устроить кучу обсуждений, совещаний, рабочих групп, но их итогом должно стать только спускание этого вопроса на тормозах.

Если кому-то не нравится внешний вид наших гаражных кооперативов, например, на въезде в город, где катаются статусные гости – потратьте пару-тройку миллионов рублей и закройте их гигантскими растяжками с какой-нибудь социальной рекламой о любви к Сургуту. Так порядка будет больше, а вреда меньше (в конце концов, даже если действительно выпнуть весь бизнес из гаражей, то чище и красивее они не станут, уверяю).

Надо признать главное: сегодня гаражные кооперативы – это слишком сложная, многофакторная, фактически, неподъемная тема для городской власти. У нее просто нет организационных и интеллектуальных ресурсов, чтобы навести там порядок в общепринятом, а не кладбищенском понимании. Сломать работающую систему она сможет, а чем-то ее заменить и компенсировать потери – нет. Влезть в этот вопрос сейчас – это как ввязаться в войну. Будут потери (лишь бы не человеческие, а только экономические), грязь, смута, а победителей не будет. Ни город, ни власть, ни бизнес от этого ничего не выиграют, а выйти из противостояния будет крайне сложно. Так лучше и не начинать.