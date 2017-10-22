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​Бишек җыры

Фото автора
Фото автора

В минувшее воскресенье, 15 октября, в театре СурГУ прошел открытый окружной татарский фестиваль «Бишек җыры» — в переводе «Колыбельная».

Поддержать сургутских татар вызвались соотечественники со всего округа и не только — представители Пойковского, Стрижевого (Томская область), Лангепаса, Югорска, Когалыма, Мегиона, Урая, Советского, Покачей, Нижевартовска и Нефтеюганска.

«Радует, что несмотря на отдаленность Сургута от некоторых других муниципалитетов, почти все приглашенные смогли приехать к нам, — рассказала корреспонденту «НГ» организатор фестиваля, председатель городского и окружного объединений женщин «Ак калфак» (в переводе «Белый колпак») Нурия Зиганшина. — Учитывая, что приглашения я отправила месяц назад и ехали гости к нам своим ходом, такое количество участников фестиваля говорит о том, что татарские объединения в округе готовы поддерживать друг друга».

Идея провести в Сургуте тематический фестиваль пришла к Нурие Ахатовне после того, как она трижды съездила в Казань на Всемирный конгресс, в котором участвовали представители общественных объединений женщин «Ак калфак» из других городов: «Я посмотрела, какие они проводят выставки, концерты и другие мероприятия. На одном из них я увидела разные колыбели и решила, что нужно и в Сургуте организовать что-то тематическое, — говорит Нурия Зиганшина. — К тому же сейчас есть такая тенденция, когда родители отказываются от кроваток в пользу колыбелек».

По мнению организатора, фестиваль колыбельных песен очень важен для подрастающего поколения в плане передачи им традиций и обычаев. «Наше татарское объединение в Сургуте активно участвует в жизни города — мы проводим «Сабантуй», национальные вечеринки, отмечаем 9 Мая, Рамазан и так далее, — считает Зиганшина. — Но воспитание ребенка начинается с малых лет: младенца кладут в колыбель, поют ему песни, а через них можно передать много важных ценностей».

На татарский фестиваль пришло огромное количество людей, причем не только старшего поколения, но и молодые семьи с детьми дошкольного и школьного возрастов. Многие зрители полностью нарядились в традиционные татарские костюмы, а кто-то ограничился платком или тюбетейкой — но и это однозначно показывает, что традиции народа не забываются их представителями.

Татарский концерт посетил главный муфтий Югры Тагир Хазрат Саматов, который дал положительную оценку увиденному: «Фестиваль удался, причем можно сказать, что качество его очень высокое. Я бываю на многих подобных мероприятиях в других городах, и «Бишек җыры», несмотря на то что организован на скорую руку, не уступает проводимым в крупных городах, — отметил священнослужитель. — Выбранная тема действительно важна — через колыбельные наши мамы, бабушки, прабабушки передают детям нравственные ценности, чтобы они росли в любви, были счастливы, добродетельны, милосердны и сострадательны».

Сургутяне и гости города подготовили для зрителей насыщенную программу, состоящую из песен, танцев, театральных сценок и других номеров. Честь открыть фестиваль досталась Айдару Якшееву из Стрежевого, который на скрипке исполнил знаменитую татарскую колыбельную «Бишек жыры».

В процессе выступлений гости увидели театрализованную постановку от мегионцев — вокального ансамбля «Булгар», послушали попури на народных инструментах от Айнура Исламова, национальные песни под гармошку от победительницы конкурса «Играй гармонь» Альфины Галиахметовой из Покачей и так далее. Сургутский коллектив «Сандугач» подготовил для зрителей несколько номеров — песенных, танцевальных и театральных.

Но в этот воскресный вечер концерт был не единственным развлечением для посетителей. В холле театра все татарские объединения, которые выступали на сцене, подготвоили для сургутян ярмарку. Там горожане могли приобрести себе сувениры, украшения, национальную одежду, ее отдельные атрибуты и прочее.

В перерыве между двумя частями фестиваля гостей мероприятия накормили национальными татарскими блюдами, выпечкой, сладостями и напоили горячим чаем.

«Мы узнали о концерте от знакомых, пришли сюда всей семьей. Приятно, что в городе организовывают такие мероприятия, в которых можно окунуться в свою культуру, ведь находясь ежедневно в русскоязычной среде, мы порой забываем о своих корнях», — считает сургутянка Альфия Набиуллина.

Прошедший фестиваль «Бишек җыры», как надеется организатор, не будет последним, и, возможно, такие тематические мероприятия будут проходить в Сургуте на постоянной основе.


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22 октября 2017 в 10:55, просмотров: 804, комментариев: 0


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