​Дубль два

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фото со страницы Вадима Шувалова «ВКонтакте»
фото со страницы Вадима Шувалова «ВКонтакте»

В Сургуте продолжается сдача дворов, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды». Очередной стала придомовая территория на Энергетиков, 53, общественная приемка которой состоялась 10 октября. По ее итогам, у комиссии возникли мелкие замечания, которые исправили за несколько дней, и финальная проверка двора состоялась 14 октября с участием главы Сургута Вадима Шувалова и губернатора Югры Натальи Комаровой.

Подробности благоустройства двора на Энергетиков, 53, корреспонденту «НГ» рассказал директор УК «ДЕЗ Восточного жилого района», которая проводила все работы, Вячеслав Чураков.

«Замечания были мелкие, поправили все очень быстро. На благоустройство этого двора было затрачено почти 16 миллионов рублей, из которых 15 процентов финансировали жильцы дома. Поначалу жителей приходилось убеждать в необходимости их участия, но затем удалось найти общий язык, в том числе и благодаря участию старшего по дому. Жильцы остались довольны качеством благоустройства, а значит, довольны и мы», — рассказала Вячеслав Чураков.

На этом, однако, компания по благоустройству дворов в городе не завершилась. Последняя сдача работ на придомовой территории, которую будет проводить УК «ДЕЗ ВЖР», придется на 28 октября. Всего в этом году управляющая компания благоустроит шесть дворов.


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21 октября 2017 в 10:51, просмотров: 849, комментариев: 3


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
21 октября 2017 в 15:41
Если прикинуть, то сами дома, типа по Энергетиков, 53, не вписываются в современную комфортную городскую среду, как морально и физически устаревшие «хрущевки». Ну, ничего, потратили немного денег, завернули в красивый фантик и получилась показательная конфетка.
Сергей Б
не нравится
21 октября 2017 в 16:01
И друзьям Чуракова работа есть. Вон, какой довольный.
Это конечно не мост через Керченский пролив, ну дак и Чураков не Путин.
сэнсей
не нравится
21 октября 2017 в 19:14
Как Вячеслав Михайлович Чураков умеет работать и какая у него команда мы знаем давно с 2010 года готовили документы три раза собирали подписи жильцов такие трения прошли вместе но в 13 году двор на Просвящения фирма "ЮТА" сделала как канфетку до сих пор замечаний нет.

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