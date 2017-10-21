​Дубль два

В Сургуте продолжается сдача дворов, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды». Очередной стала придомовая территория на Энергетиков, 53, общественная приемка которой состоялась 10 октября. По ее итогам, у комиссии возникли мелкие замечания, которые исправили за несколько дней, и финальная проверка двора состоялась 14 октября с участием главы Сургута Вадима Шувалова и губернатора Югры Натальи Комаровой.

Подробности благоустройства двора на Энергетиков, 53, корреспонденту «НГ» рассказал директор УК «ДЕЗ Восточного жилого района», которая проводила все работы, Вячеслав Чураков.

«Замечания были мелкие, поправили все очень быстро. На благоустройство этого двора было затрачено почти 16 миллионов рублей, из которых 15 процентов финансировали жильцы дома. Поначалу жителей приходилось убеждать в необходимости их участия, но затем удалось найти общий язык, в том числе и благодаря участию старшего по дому. Жильцы остались довольны качеством благоустройства, а значит, довольны и мы», — рассказала Вячеслав Чураков.

На этом, однако, компания по благоустройству дворов в городе не завершилась. Последняя сдача работ на придомовой территории, которую будет проводить УК «ДЕЗ ВЖР», придется на 28 октября. Всего в этом году управляющая компания благоустроит шесть дворов.