​Установка на остановки!

Зима близко, и сургутяне, пользующиеся общественным транспортом, отнюдь не беспричинно переживают из-за отсутствия в городе нужного количества остановочных комплексов. Напомним, что взамен убранных павильонов горожанам обещали установить теплые продвинутые остановки со всеми удобствами. Однако тендер на их изготовление выиграла недобросовестная компания, а сроки исполнения впоследствии сместились. Теперь заказ в руках у новой фирмы, и комфортные остановочные комплексы планируется установить до 30 ноября текущего года. Об этой дате корреспонденту «НГ» сообщил начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог администрации города Алексей Кононенко.

У него же мы поинтересовались и природой происхождения «нового» остановочного комплекса на бульваре Свободы. Так, на днях вместо пустыря, исполняющего роль остановки «Энергетиков» со стороны Дворца торжеств, появился павильон под названием «Парк за Саймой». Алексей Владимирович пояснил, что эту остановку попросту перенесли с улицы Университетской, где взамен должны установить одну из тех самых — теплых. Отмечается, что всего по городу было совершено четыре подобных перемещения. Ну а пока что остается ждать и надеяться, что до конца ноября (то есть к формальному началу зимы) Сургут в полной мере обзаведется закутками для безболезненного ожидания общественного транспорта. Власти дали установку на остановки.