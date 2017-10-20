​Зимняя неожиданность

Заседание комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию обещало быть интересным хотя бы потому, что первой же заявленной темой стал ботанический сад в парке «За Саймой». За последние несколько недель он стал едва ли не центральной темой обсуждений сургутской общественности.

Сад, которого нет

Во-первых, в очередной раз выяснилось, что официально в Сургуте ботанического сада нет. Есть лишь интродукционный участок площадью чуть больше двух гектаров, на котором преподаватели и студенты СурГУ проводят опыты по адаптированию растений к условиям Севера.

«Насколько я понимаю, проблема том, что для строительства выбрали именно этот участок. Мне непонятно, почему в этой ситуации нельзя просто передвинуть ее на другое место. Неужели администрация и университет не могут спокойно все обсудить?» — задал вопрос депутат Эдуард Иваницкий.

Представители университета настаивают, что о проекте ботанического сада было известно давно, еще в начале 2000-х годов, и даже привели в качестве доказательства распоряжение тогдашней администрации города. Однако они признают, что формально ботсада в Сургуте нет.

«С формальной точки зрения — ботанического сада на территории парка «За Саймой» не существует. Но обращаю ваше внимание на то, что, как минимум с 2004 года регулярно появлялась информация, в том числе и в СМИ, что городская администрация совместно с университетом развивает эту территорию», — рассказал первый проректор СурГУ Иван Даниленко.

Из дальнейшего выступления представителей университета стало ясно, что растения, выращиваемые на территории участка, имеют важное научное значение для озеленения северных городов. Упомянули они и о том, что в сургутской администрации есть полноценный проект ботанического сада, но средств на него сейчас нет.

Депутаты обратили внимание на то, что администрация города все еще не представила обещанный проект благоустройства парка «За Саймой». Как выяснилось, он будет готов лишь к декабрю. Узнав об этом, народные избранники предложили простой выход из ситуации — чиновникам совместно с сотрудниками университета внести в этот план ботанический сад. Это позволит сохранить проделанную работу и провести благоустройства парка. При этом найдется место и для детской площадки.

К зиме не готовы

Ни один снежный полигон в Сургуте не соответствует техническим и законодательным требованиям. «На данный момент в городе семь площадок для размещения снежных масс. Из них три являются снежными полигонами, а четыре — пунктами временного размещения снега. Шесть площадок готовы принимать снежные массы, но ни один из них не соответствует требованиям природоохранного законодательства», — сообщил и.о. начальника управления природопользования и экологии Наиль Шарипов.

Ситуация выглядит угрожающей, о чем депутаты заявляли прямо. Несоответствие требованиям законодательства может сказаться и на управляющих компаниях, которые просто откажутся сгружать снег на полигоны, чтобы не подвергать себя юридическим рискам заметили народные избранники.

Народные избранники поручили администрации Сургута за месяц подготовить пакет документов по городским снежным полигонам и комплексный анализ ситуации. Полный доклад чиновники должны представить в ноябре.

Старт октябрьской рабочей сессии сургутской думы показал, что этот месяц для депутатов будет непростым. Проблемы оказались масштабными и сложными, и для их решения может потребоваться много усилий и времени, а ведь дальше народным избранникам предстоит принимать бюджет Сургута на 2018 год.