​Шеф, не трогай! Глава Сургута вызвал такси в «несуществующий» ботанический сад

Главным событием прошедшей недели стал юбилей Сургутнефтегаза (ради него мы даже отменили предыдущий выпуск итогов недели!). На торжества съехались, как любят нефтяники, все лучшие производственники и ветераны, а также небольшая, но отборная делегация випов: все губернаторы тюменской «матрешки» вместе с главой Якутии, министр энергетики Александр Новак, руководитель «Сбербанка» Герман Греф, президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов и другие — депутаты парламентов, мэры городов и далее по списку. На сцене была другая делегация випов — Нонна Гришаева, Дмитрий Певцов, Олег Митяев, Дина Гарипова. В общем, меньших масштабов и размаха от Сургутнефтегаза никто и не ждал.

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Никто не ждал и довольно фантасмагорического развития событий вокруг ботанического сада СурГУ в парке «За Саймой». По итогам первой очной ставки представителей университета и администрации Сургута выяснилось, что ботанического сада... нет. Представьте себе, что вы — тот самый несчастный эколог, который уже десять лет копается с этими редкими деревьями в открытой части парка, чиновники приходят и их вырубают, а когда вы им пытаетесь рассказать долгую и драматичную историю вашей совместной жизни с этим садом, они делают круглые глаза и говорят: «Где документы?» Вы им показываете паспорт и продолжаете рассказывать, а они вам: «Где документы?» Вы еще раз все пересказываете, взывая к матери-природе и отцу-президенту, а они вам: «Где документы?»

Вероятнее всего, так диалог и сложился, и в итоге СурГУ признал: да, ботанического сада нет. Любопытнее всего выглядит упорство, с которым наши чиновники называют белое черным (то есть сад — диким лесом), а черное — белым (вырубку редких деревьев — благоустройством). Из-за этой упертой целеустремленности людей начинают терзать смутные сомнения — все ли дело в официальном оформлении или просто территория слишком вкусная, чтобы там деревца разводить? Теперь чиновники хотят выселить ботанический сад за город, а в парке сделать «оранжерею». Миротворцами выступают городские депутаты, которые напоминают, что площади «За Саймой» немаленькие и места хватит всем.

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Ну а пока отдельные муниципальные служащие грезят о пересадке деревьев, сам глава совершил пересадку чиновников — со служебных машин на такси. Казалось бы — передовая мысль. Зачем содержать все эти гаражи, машины, заправлять их, платить зарплаты и налоги-отпускные-премии водителям, когда можно просто использовать наемный транспорт. Правда, есть вопросы: что это будет за такси? Как определится подрядчик? Какие машины? Какие регламенты? Как только переходишь от идеи к реализации — голова начинает пухнуть.

А ведь можно пойти дальше и сделать проще — пересадить чиновников на автобусы. Тогда появится шанс, что общественный транспорт у нас станет лучше, ходить будет регулярнее, для него будут выделенные полосы. Но это, конечно, получится, только если хватит билетов на плацкарте доехать до Тюмени и посмотреть, как это там реализовано.

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Хотя повод для пересадки на автобусы есть и сейчас — ведь именно в Сургуте будет курсировать экспериментальный сколковский электроавтобус. С ноября по февраль. По какому маршруту он будет ездить и сколько будет стоить билет — пока не ясно, но сама затея неплоха. Главное, чтобы он прямо в ноябре не «крякнул», а то обидно будет. И, самое главное, эвакуировать его из города в феврале, чтобы не дай бог он не повидал весенних сургутских дорог. Кстати, тут Сургут в «Карте убитых дорог» сместился с 43 позиции на 13 (значит, дороги стали лучше), заодно и посмотрим, куда мы двинемся весной. Весна вообще много чего показывает.