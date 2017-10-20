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​Шеф, не трогай! Глава Сургута вызвал такси в «несуществующий» ботанический сад

Фото И.Швец
Фото И.Швец

Главным событием прошедшей недели стал юбилей Сургутнефтегаза (ради него мы даже отменили предыдущий выпуск итогов недели!). На торжества съехались, как любят нефтяники, все лучшие производственники и ветераны, а также небольшая, но отборная делегация випов: все губернаторы тюменской «матрешки» вместе с главой Якутии, министр энергетики Александр Новак, руководитель «Сбербанка» Герман Греф, президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов и другие — депутаты парламентов, мэры городов и далее по списку. На сцене была другая делегация випов — Нонна Гришаева, Дмитрий Певцов, Олег Митяев, Дина Гарипова. В общем, меньших масштабов и размаха от Сургутнефтегаза никто и не ждал.

* * *

Никто не ждал и довольно фантасмагорического развития событий вокруг ботанического сада СурГУ в парке «За Саймой». По итогам первой очной ставки представителей университета и администрации Сургута выяснилось, что ботанического сада... нет. Представьте себе, что вы — тот самый несчастный эколог, который уже десять лет копается с этими редкими деревьями в открытой части парка, чиновники приходят и их вырубают, а когда вы им пытаетесь рассказать долгую и драматичную историю вашей совместной жизни с этим садом, они делают круглые глаза и говорят: «Где документы?» Вы им показываете паспорт и продолжаете рассказывать, а они вам: «Где документы?» Вы еще раз все пересказываете, взывая к матери-природе и отцу-президенту, а они вам: «Где документы?»

Вероятнее всего, так диалог и сложился, и в итоге СурГУ признал: да, ботанического сада нет. Любопытнее всего выглядит упорство, с которым наши чиновники называют белое черным (то есть сад — диким лесом), а черное — белым (вырубку редких деревьев — благоустройством). Из-за этой упертой целеустремленности людей начинают терзать смутные сомнения — все ли дело в официальном оформлении или просто территория слишком вкусная, чтобы там деревца разводить? Теперь чиновники хотят выселить ботанический сад за город, а в парке сделать «оранжерею». Миротворцами выступают городские депутаты, которые напоминают, что площади «За Саймой» немаленькие и места хватит всем.

* * *

Ну а пока отдельные муниципальные служащие грезят о пересадке деревьев, сам глава совершил пересадку чиновников — со служебных машин на такси. Казалось бы — передовая мысль. Зачем содержать все эти гаражи, машины, заправлять их, платить зарплаты и налоги-отпускные-премии водителям, когда можно просто использовать наемный транспорт. Правда, есть вопросы: что это будет за такси? Как определится подрядчик? Какие машины? Какие регламенты? Как только переходишь от идеи к реализации — голова начинает пухнуть.

А ведь можно пойти дальше и сделать проще — пересадить чиновников на автобусы. Тогда появится шанс, что общественный транспорт у нас станет лучше, ходить будет регулярнее, для него будут выделенные полосы. Но это, конечно, получится, только если хватит билетов на плацкарте доехать до Тюмени и посмотреть, как это там реализовано.

* * *

Хотя повод для пересадки на автобусы есть и сейчас — ведь именно в Сургуте будет курсировать экспериментальный сколковский электроавтобус. С ноября по февраль. По какому маршруту он будет ездить и сколько будет стоить билет — пока не ясно, но сама затея неплоха. Главное, чтобы он прямо в ноябре не «крякнул», а то обидно будет. И, самое главное, эвакуировать его из города в феврале, чтобы не дай бог он не повидал весенних сургутских дорог. Кстати, тут Сургут в «Карте убитых дорог» сместился с 43 позиции на 13 (значит, дороги стали лучше), заодно и посмотрим, куда мы двинемся весной. Весна вообще много чего показывает.


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Сегодня в 15:00, просмотров: 128, комментариев: 0


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