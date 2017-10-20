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​Пощечина

Мы уже проходили историю с «согласованным» кандидатом на президентских выборах

В этот раз еще ничего. Цивилизованно. Заранее. Легкая такая, не побоюсь этого слова, изящная, но звонкая пощечина гражданам России. Обидно немного, щека чуть горит, а так... Не привыкать болезным, не такое видали.

Вот в прошлый раз получилась настоящая затрещина, форменная оплеуха. Не многие помнят, шесть годков уж прошло, уважаемые телезрители так ее вообще не заметили. Но дело-то было просто из ряда вон, из разряда тех, о которых легенды можно слагать.

Чтобы сыграть роль мальчика для битья, пугала огородного и попугая, зачем-то неуверенно повторяющего кое-какие требования российских граждан, возмущенных до глубины души «выборами» Госдумы, тишайший миллиардер Михаил Прохоров вынужден был вскакивать на поезд президентских выборов даже не в последний вагон, а когда состав уже пару дней, как скрылся за горизонтом. Тем, кто в России контролирует выборы, пришлось разыгрывать такой фокус, проделать такой головокружительный, просто фантастический, кульбит с Эйнштейновым пространством-временем, геометрией Лобачевского и «пятым измерением» Коровьева-Воланда, что просто дух захватывает. Но решили эту, казалось бы, нерешаемую задачку с легкостью неимоверной. По обыкновению цинично наплевав буквально на все, на законы, Конституцию, свои же регламенты, на самые элементарные правила приличия, в конце концов.

15 декабря 2011 года — последний день подачи документов кандидатов-самовыдвиженцев на выборы Президента.

Статья 34 «Самовыдвижение кандидата» Закона о выборах Президента РФ гласит: «Для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом...

О месте и времени проведения собрания группы избирателей не позднее чем за пять дней до дня проведения указанного собрания должна быть оповещена Центральная избирательная комиссия Российской Федерации либо избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется проведение указанного собрания».

Соответственно, 10 декабря ЦИК публикует окончательный список кандидатов-самовыдвиженцев, которые в соответствии с законом официально оповестили Комиссию о месте и времени собрания группы избирателей, где никакого миллиардера Прохорова и в помине нет. Что не мудрено, ведь он не объявлял о своем желании никуда выдвигаться и не выдвинулся бы, если бы 10 декабря 2011 года в Москве не прошел митинг «За честные выборы!», на который вышли, по разным оценкам, от 25 до 100 тысяч человек. Тут-то все и закрутилось. Предложение, от которого нельзя отказаться, сутки на размышление, и вечером 12 декабря мистер Прохоров объявляет о своем выдвижении в президенты.

Оцените юмор (или цинизм) заметки 12 декабря на Ленте.ру, посвященной неожиданному выдвижению Прохорова: «Крайний срок для проведения собрания, как ранее напоминал ЦИК, – 15 декабря, при этом уведомить избирательную комиссию надо за пять дней до самого мероприятия».

Казалось бы, к чему этот фарс? Ведь все сроки уведомления ЦИК прошли? Чтобы тут же получить от ворот поворот? Да бросьте, когда дело заходит о подобных политических кульбитах, как поется в песне, «нам нет преград ни в море, ни на суше!» После выборов в Думу чуровской Комиссии море было уже по колено, так что они, стыдливо пряча глаза, пробормотали что-то вроде: «Как хорошо, что мы все-таки нашли заранее поданное г-ном Прохоровым уведомление о собрании инициативной группы!» И 15 декабря 2011 года приняли весь необходимый пакет документов для выдвижения, включая решение собрания инициативной группы, которое в авральном порядке прошло в тот же день...

И ничего. Не поперхнулись. И подписей 2 миллиона собрал, не менее 50 тысяч (!!!) в одном регионе, и чудесным образом брак оказался в них минимальным, и зарегистрирован был, и в выборах участвовал в роли неуклюжего имитатора бурной политической деятельности. Коряво, конечно, вышло, но результат, как говорится, на лице.

А теперь-то! Совсем другое дело! Цивилизованно. Заранее. Легкая такая, даже изящная пощечина гражданам России. Обидно немного, щека чуть горит, а так... Не привыкать болезным, не такое видали.


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Сегодня в 11:42, просмотров: 275, комментариев: 4


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Комментарии:
tanatos49
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Сегодня в 11:58
Озвучили бы своё гражданство.
Из какой такой страны видно лучше, горит там щека или не горит?
Александр Мазурин tanatos49
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Сегодня в 12:44
Лучше чем из России все эти путинские оплеухи, которыми он буквально осыпает народ, не видны нигде. Все эти "хитрости" с выборами, вся эта циничная пропагандистская ложь за бюджетный счет, все эти назначаемые им морды, вся эта цензура, все эти обыски, аресты и убийства противников Путина, весь этот ваш троллинг за бюджетный счет, все это оскорбляет только и исключительно русский народ, граждан России, не французский, американский или финский, а русский. Мало того, все мною перечисленное по российским законам называется преступлениями и по российским же законам карается реальными тюремными сроками. А уж держащаяся на всем мною перечисленном путинская вертикаль единоличной власти и его царствование на протяжении минимум 24 лет это просто чистый УК РФ, Статья 278: "Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации... наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет."
tanatos49
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Сегодня в 13:50
>>весь этот ваш троллинг за бюджетный счет<<
Исчо один. Любопытно, хоть до одного обвинителя доходит, что они используют дешёвый демагогический приёмчик, призванный представить оппонента эдаким недочеловеком, с которым можно всё что угодно сотворить? Ату его, он запутинец! На ножи его! Lol
И все ваши "факты" строятся на такой же лжи.

>>все эти обыски, аресты и убийства противников Путина<<
И как же это такого правдолюбца, как вы, не арестовали или не убили?

>>А уж держащаяся на всем мною перечисленном путинская вертикаль единоличной власти и его царствование на протяжении минимум 24 лет<<
Эммм... Вы что такое курили? Путин президент с 2000 года. Минус время когда президентом был Медведев. Где вы 24 года насчитали?
PS
Вы не 444 часом будете? У него тоже такой словарный понос случается периодически.


Александр Мазурин tanatos49
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Сегодня в 14:05
Дорогой товарищ. Вы можете минусовать, что вам заблагорассудится. Даже время, когда Путин делал вид, что он премьер-министр, а тишайший Медвед грел трон его величества. От этого никуда не денется сам факт узурпации власти Владимиром Путиным, а совершенные преступления не перестанут быть преступлениями.
P.S. Ваша репутация на СИАПРЕСС однозначна и заработана вами в поте лица залихватским запутинским троллингом, до которого не опустится ни один нормальный человек.

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