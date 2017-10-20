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Засадный полк

Человек существо довольно ленивое. Весь прогресс построен на поиске родом людским способов упростить себе жизнь, чтобы как можно меньше работать. Но даже при всем при этом, такой подвид человека, как чиновник, выделяется своим нежеланием шевелиться лишний раз. Поэтому бурная активность сургутской администрации вокруг ботанического сада СурГУ (да, он существует, сам видел) в парке «За Саймой» кажется чем-то аномальным. Но, если разобраться, ничего странного в этом нет.

Итак. «Новая команда», скажем так, довольно редко демонстрирует особую прыть при решении городских вопросов. Такие случаи можно пересчитать по пальцам. Например, «расследование» с участием ОМОНа неких нарушений на сургутском хлебозаводе, к которому, кажется, у некоторых чиновников возник вполне материальный интерес. Или ситуация с разбором руин городского тубдиспансера, остатки которого, по слухам, сейчас активно распродаются, вместо того, чтобы отправиться в глубокую утилизацию. Ну а земля, соответственно, стремительно освобождается для нового использования — легко предположить, кем именно. Тут тоже можно смоделировать заинтересованность некоторых муниципальных служащих.

И вот – история с ботаническим садом. Администрация в кратчайший срок провела "конкурс" на строительство аж детской площадки и стремительно начала рыть траншею для прокладки кабеля. На все про все ушло пару месяцев. Спросите у любого директора школы, сколько времени у него уходит на подготовку и согласование конкурсов для ремонта - они обивают пороги всевозможных инстанций большую часть календарного года. А тут такая прыть. Все ради детской площадки, и не в каком-нибудь забытом богом дворе, а в самом лакомом рекреационном месте города, да еще и в конце строительного сезон. Почему строить надо было именно там, учитывая, что площадь ботсада чуть больше двух гектар, а всего парка – 56, вопрос интересный.

Любопытнее другое – неожиданное упорство, с которым администрация защищает эту несчастную детскую площадку. Чиновники готовы приходить на круглые столы с ОНФ, выслушивать критику от общественников и объясняться перед депутатами думы города. То есть администрация сама себе намеренно усложняет жизнь. Это тем более странно потому, что нет готового проекта благоустройства парка «За Саймой» (он будет только в декабре). К чему защищать то, чего еще нет?

А выход из ситуации был простой. Все, что нужно было сделать – легитимировать статус ботанического сада и спокойно разрабатывать проект благоустройства парка. Сесть за стол с руководством университета, договориться и подписать все необходимые бумаги. Вместо этого администрация пошла в лобовую, на пустом месте устроив скандал в городе и создав очередной очаг социальной напряженности. Больше того – она готова пойти на серьезные репутационные риски (вырубка ботанического сада в Год экологии – тот еще театр абсурда) и даже на конфликт с округом, который утвердил этот проект, и ОНФ, который в предвыборный период особенно внимательно следит за проделками сургутской администрации. Там, кстати, поведение чиновников вызывает недоумение, граничащее с раздражением. У тех, кто давно следит за действиями администрации, тоже. Еще бы – городское руководство прет против общественного мнения, университета, вышестоящей власти – и ради чего все это? Ради детской площадки? Или мифического частного проекта парка «За Саймой», который им за два месяца нарисует какая-то контора и интересы которого, по слухам, лоббируют чиновники администрации?

Не только в России, но и во всем мире есть непреложный закон, который гласит, что активно продвигающий какой-то проект бюрократ, идущий при этом против общественного мнения и других сил, с высочайшей долей вероятности имеет материальный интерес. Только в истории Сургута можно найти с десяток ярчайших примеров работы этого закона, а мелких примеров – в разы больше. И вот мы наблюдаем за скандалом вокруг ботанического сада. Возникает вопрос: может, слухи о возможном строительстве гостиницы на территории парка, как раз там, где находится ботсад, имеют под собой некое основание?

Более того, параллельно администрация города ведет несколько судебных процессов, касающихся либо освобождения муниципальных земельных участков, либо изъятия принадлежащей местным предпринимателям пустой земли. А в кулуарах обсуждается история, что один из родственников высшего руководства Сургута не так давно продал свою долю в городском бизнесе, и все никак не может найти, куда бы эти деньги инвестировать. Может, и это – звено той цепочки событий, что мы наблюдаем в последнее время.

Человек, как уже сказано, существо ленивое. Но иногда в нем просыпается кипучая жажда деятельности. Происходит это, если человек видит перед собой явную, легкую выгоду для себя. Так и рождаются фантастические существа. Трудолюбивые чиновники.


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Сегодня в 11:27, просмотров: 281, комментариев: 1


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Комментарии:
Мудрец
не нравится
Сегодня в 11:48
По поводу детской площадки вдвойне непонятно. Ибо на территории храма Георгия Победоносца, которая фактически тоже находится на территории парка, есть детская площадка. и много деток играет там. есть ли смысл строить еще одну рядом, с другой стороны забора?

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