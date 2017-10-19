У спорткомплекса «Спарта» во время крупных событий творится парковочный коллапс // ФОТО

18 октября в СК «Спарта» проходил баскетбольный матч между командами «Университет-Югра» и «Рязань». Корреспондент СИА-ПРЕСС, прибывший в тот район, обнаружил настоящий парковочный коллапс во дворах.

Водители бросают машины как попало

Все ближайшие парковки полностью забиты





Люди пытаются припарковаться во дворах, но и там места немного

Чтобы перейти дорогу жителям района приходится протискиваться между припаркованными автомобилями, а также уворачиваться от других машин, которые ищут место, где встать

Каково же было удивление — не только корреспондента, но и всех автомобилистов, что приехали на это мероприятие, — от вида закрытого шлагбаума и почти пустой огромной парковки возле самого спорткомплекса.

Раньше шлагбаум был почти всегда открыт, и на крупные мероприятия люди приезжали и оставляли машины на парковке, не забивая близлежащие дворы

Теперь практически вся территория закрытой парковки пустует

Большинство парковочных мест просто пустые, однако, никому из зрителей заехать не разрешают.

В ответ на вопрос корреспондента СИА-ПРЕСС о причинах такой странной ситуации охранники спорткомплекса объяснили, что доступ к закрытой парковке имеют исключительно сотрудники спорткомплекса, а также те кто в нём занимаются.

Как рассказал СИА-ПРЕСС один из посетителей баскетбольного матча, которого не пустили на парковку у спорткомплекса, на его претензии охранники ответили: «Жалуйтесь в администрацию города».

Почему подобное возможно в центре нашего города и какую роль в этом играют чиновники администрации города — читайте скоро на siapress.ru.