Треть сургутян заявили, что немедленно уедут жить в южные регионы в случае отмены северных надбавок //ИНФОГРАФИКА

Северные надбавки имеют большое значение для сургутян. 40,6 процента голосующей аудитории siapress.ru заявили, что в случае отмены северных надбавок они будут подыскивать варианты переезда. Треть респондентов (33,7 процента) и вовсе заявили, что немедленно уедут жить в южные регионы.

При этом 19,1 процента опрощенных заявили, что это на них никак не повлияет и 6,7 процента не определились с вариантом ответа.