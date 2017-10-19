​Нам вскоре будет девяносто лет, югорчане!

Десятого декабря нашему автономному округу исполняется восемьдесят семь лет.

Но это не значит, что восемьдесят семь лет назад здесь было снежная пустошь, по которой гуляли лишь лисы да олени. Нет, просто восемьдесят семь лет назад наша югорская земля приобрела тот юридический статус, который имеет и по сей день. Конечно, с некоторыми незначительными изменениями: ведь время не стоит на место, и надо своевременно и адекватно реагировать на его требования.

Сколько раз менял прописку…

10 декабря 1930 года, постановлением ВЦИК, в составе Уральской области был образован Остяко-Вогульский национальный округ с центром в селе Самарово (ныне микрорайон города Ханты-Мансийска).

17 января 1934 года округ был включен в состав Обь-Иртышской области, а 7 декабря того же года перешел в состав Омской области.

Накануне Отечественной войны, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 октября 1940 года, Остяко-Вогульский национальный округ был переименован в Ханты-Мансийский национальный округ. В конце войны из Омской области округ перешел в состав вновь созданной Тюменской области. До этого Юг Тюменской области входил в состав Свердловской области.

По Брежневской конституции, принятой 7 октября 1977 года, округ был переименован в Ханты-Мансийский автономный округ.

Благодаря Ельцинской конституции от 12 декабря 1993 года, округ стал равноправным субъектом Российской Федерации.

Создалось странное положение: с одной стороны, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа являлись равноправными с югом Тюменской области, с другой стороны – входили в ее состав. Иными словами, с одной стороны Тюменская область – сестра двум братьям-округам, с другой – мать-опекун. Такое положение политиками было прозвано «прин-ципом матрешки». Одним сургутским журналистом был даже введен термин «Юготюменская» область (юг области) – для отличия от Тюменской области, включающей в себя ХМАО и ЯНАО.

Тогдашний областной губернатор Леонид Рокецкий (кстати, бывший до Александра Сидорова сургутским председателем горисполком, т.е. мэром или главой Сургута) как-то назвал югорчан «сепаратистами». Но Леонид Юлианович явно ошибался: сепаратистами называют меньшинство, желающее отделиться от монополии. Но к ХМАО это явно не подходило: в Югре уже тогда проживало больше людей, чем на Юге.

Весной 2003 года наш округ вышел на президента Путина с предложением: параллельно с полным названием «Ханты-Мансийский автономный округ» ввести и короткое название округа – Югра. Вместо этого Указом Президента № 841 от 25 июля 2003 года, появилось громоздкое и неблагозвучное название – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Тогдашний губернатор Александр Филипенко не набрался смелости обратить внимание президента на недоразумение, и странное, глупое название осталось за округом. Будем надеяться, что ненадолго.

Мы не окраина, а центр России!

Так получилось, что по разным поводам мне приходилось уже не в первый раз повторять эту информацию. Так, что если вам уже встречать этот текст, не судите строго – не для вас повторяю.

Когда рассказываешь в Европе либо в российских столицах о нашем замечательном крае – о Югре, о Сургуте, замечаешь, что там его воспринимают как некую окраину: дикий край на дальнем конце карты. Хотелось бы обратить внимание читателей: мы не окраина, мы как раз центр страны.

Точка абсолютного географического центра России расположена в Красноярском крае, на территории Эвенкийского автономного округа, на берегу озера Виви, в точке с координатами: 66°25' с.ш. 94°15' в.д. Местоположение Центра России утверждено Федеральной службой геодезии и картографии России.

А вот для сравнения координаты Сургута: 61°15' с.ш. и 73°26' в.д. До распада СССР центр был в составе Красноярского края, но на границе с Нижневартовским районом. С потерей Прибалтики, Молдовы и особенно Украины центр тяжести территории нашего государства сдвинулся северо-восточнее.

Некоторые политологи настаивают, что у России не будет будущего, если ее столица будет на окраине, а не в центре страны. А Москва (и особенно Питер) и есть настоящая окраина.

Мы полностью на их (политологов) стороне.

У Югры древнейшая история

Первые свидетельства присутствия жизни на югорской земле уводят нас далеко вглубь тысячелетий – в среднекаменный век (мезолит). Этот период в развитии человечества охватывает около 10-5 тыс. лет до н.э. В культуре мезолита широкое распространение получили лук и стрелы. В конце мезолита появляется керамика. Основная часть подобных стоянок, поселений и могильников находится в бассейне рек Конда и Северная Сосьва. Единственное древнейшее укрепленное поселение эпохи камня лесной полосы Евразии – городище Амня – находится в Березовском районе Югры.

Останки поселений медно-каменной и бронзовой эры расположены в районах рек Юган, Казым и Сайгатина. Медно-каменный или медный век, или энеолит, приблизительно охватывает период 4-3 тысячелетия до н.э. Во времена энеолита были распространены медные орудия, но преобладали по-прежнему каменные. Чаще всего энеолит относят к бронзовому веку, но иногда считают и отдельным периодом. Бронзовый век характеризуется ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов как медь и олово, получаемых из рудных месторож-дений, и последующим получением из них бронзы. Бронзовый век является второй, поздней фазой эпохи раннего металла, сменившей медный век и предшествовавшей железному веку. В целом, хронологические рамки брон-зового века: от 3-1 тысячелетия до н.э.

Прекрасные памятники древней культуры раннего железа (с 1-го тысячелетия до н.э.) и средних веков нашли археологи в Сургутской районе на знаменитой Барсовой горе и вблизи п. Сайгатино.

Сегодня Россия ставит перед организацией по культуре при ООН (ЮНЕСКО) вопрос о внесении Барсовой горы в список объектов всемирного наследия. Таким образом, сургутская Барсова гора может стать 25-м российским (и седьмым за Уралом) объектом под охраной ЮНЕСКО в России.

Югра и Булгария

Средневековый период – это время угорских городков и княжеств. Западносибирский регион между реками Иртыш, Тобол и Обь до прихода монгол в XIII веке был под контролем Камско-Волжской Болгарии (Булгарии). Археологические раскопки в районе Салыма несколько лет назад на-шли достаточно доказательств длительных и интенсивных контактов Юг-ры с Булгарией. Более того, имеются основания утверждать, что булгары (протоболгары) до своего появления на территории Северного Причерномория, где, освободившись от гнета авар под руководством провозгласившего себя каганом Кубрата, создали в 632 году государство, известное в истории под именем Великая Булгария со столицей город Фанагория, жили в районе устья Иртыша в Оби.

Фанагория находилась как раз там, где Керченский мост ступает на берег Краснодарского края. В результате землетрясения город ушел под во-ду и Кубрату пришлось перенести свою столицу в районе нынешней Пол-тавы (областной центр в Украины). Кстати, «полтовар» по тогдашнем болгарском языке значит что-то вроде «главная квартира».

В 660 году Кубрат умирает и похоронен в районе нынешнего села Ма-лая Перещепина, на 12 километров от Полтавы, на берегу реки Ворскла. Это захоронение было найдено 29 мая 1012 года двумя местными мальчиками, пасшими коров на берегу реки.

Видимо, река смыла берег, где находилось захоронение, и дети нашли золотую и серебренную посуду. Часть найденного тогда клада разошлась по домам местных жителей. Через несколько дней полиция была подключена разыскать и собрать клад, но не все удалось изъять. В музее Эрмитаж в Санкт Петербурге сегодня хранятся свыше 800 предметов, включая 19 серебряных и 16 золотых сосудов. Общий вес перещепинского золото превышает 25 кг, а серебро – 50 кг. Это самый крупный и дорогой клад, когда либо найденный на территории Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.

Вскоре, в 663 году, старший сын Кубрата Бат-Баян (Безмер) вынужден подчиниться хазарам и платить им дань. Второй по старшинству сын Котраг с племенем котрагов (кутригуры) ушел на северо-восток, где эти две части болгар в районе слияния Камы с Волгой создали Волжско-Камскую Булгарию. Эта Волжско-Камская Булгария долгие годы оспаривала с Россией право на Поволжье, Приуралье и Западную Сибирь.

Кстати, город Сургут был создан камско-волжскими булгарами еще в середине IX века. Источники, подтверждающие этот факт, имеются и при-знаны за границей. Только в России упираются рогом в землю и упорно утверждают, что до Ермака Западная Сибирь была неизвестна не только России, но и остальному миру.

В ближайшее время эта статья, уже обнародованная два года назад на конференции в Сургутском госуниверситете. К сожалению, из желания понравиться кое-кому университетские историки побоялись ее опубликовать со ссылкой на анонимного рецензента. За два года мотивация и имя этого рецензента мне не сообщается. Это, на мой взгляд, объясняется странным пониманием горе-патриотического воспитания нашими горе-историками.

Камско-Волжская Булгария приняла на себя первый удары монгол, нанесла им ряд поражений, но в конечном итоге была ими побеждена в 1239 году. Наследниками тех булгар являются нынешние казанские татары, чуваши и башкиры. Кстати до 1920 года казанские татары назывались булгарами.

Нынешняя Республика Болгария – наследница задунайской Болгарии, созданной в 681 году после войны между болгарами во главе с третьим сыном Кубрата хана Аспаруха, в союзе со славянами и Византией. Византия войну проиграла и обязалась платить дань Болгарии

Еще одна Болгария, во главе с четвертым сыном, Кубером, дошедшим до нынешней Македонии, просуществовала в качестве конфедератного автономного квази-государства на территории Византии до 812 года, когда объединилась с аспаруховой Болгарии.

Русская колонизация Югры

После уничтожения монголами Булгарии на территории Западной Сибири появилось Сибирское ханство.

При отсутствии Булгарского государства претензии на Югру стала предъявлять набирающая силу Россия. В 1265 году Югра упоминается в грамотах как новгородское владение, с которого собирали дань. В 1364 году началось освоение русскими зауральских земель. К этому времени относится создание городка Ляпин на реке Сосьва. Еще через сто лет, в 1465 году, московский воевода В. Скряба впервые собрал дань в пользу Великого князя Московского. Через сто лет, в 1563 году власть в Сибирском ханстве перешла к Кучуму, сыну Бухарского правителя. В 1565 году он порвал вассальные отношения с Москвой. В ответ солепромышленниками Строгановыми был сформирован отряд казаков атамана Ермака. Началась русская колонизация Югры. В 1585 году в устье Иртыша был поставлен Обский городок – первый русский городок в Западной Сибири. В 1593 году был основан Березов, в 1594 году – Сургут, в 1595 году – Обдорск. В 1598 году русские разгромили ставку Кучума, а в 1601 году, после его гибели погибло и само Сибирское ханство.

В качестве миссионера для христианизации Югры был направлен ук-раинский архимандрит Филофей Лещински. Появились первые церкви и монастыри. Началась христианизация аборигенного населения.

Давно медведи не гуляют по улицам или Югра сегодня

Лет сорок назад, когда я только приехал в Сургут, мне довелось пару раз увидеть незабываемую картину: в районе ДК «Строитель» растерянно бродили по улице заблудившиеся и забредшие в город олениха с маленьким олененком. Тогда еще можно было на окраине города, среди деревянных домов, по утрам видеть так же заплутавших глухарей.

За ягодами в те годы не было нужды далеко ходить. Взяв после работы трехлитровую банку, за пару часов, пока еще не стемнело, я в одиночку с легкостью заполнял ее клюквой.

Сегодня за трехлитровой банкой клюквы надо ехать на сотню километров от города. Оленей я в последние годы видел только в упряжке, в деревне Русскинские – на День рыбака, весной. А медведи… Да осталось ли они вообще в округе?

Югра изменилась, стала другой, она уверенно шагает в XXI век.

По площади территория автономного округа занимает 10-е место сре-ди субъектов Российской Федерации – насчитывая 534,8 тысяч кв. км.

По численности населения на 1 января 2017 года округ занимает 28-е место – в нем сегодня проживает 1 646 078 человек. Самыми крупными городами Югры являются Сургут (360,6 тыс. чел.), Нижневартовск (274,6 тыс. чел.), Нефтеюганск (126,1 тыс. чел.), Ханты-Мансийск (98,7 тыс. чел.).

В Югре ведут образовательную и научную работу 68 учреждения высшего образования. Большая их часть – филиалы югорских, тюменских и московских вузов. На сегодняшний день «своими» являются Сургутский государственный университет (первый университет Югры, создан-ный 26 мая 1993 года), Сургутский государственный педагогический университет, Югорский государственный университет (г. Ханты-Мансийск), Нижневартовский государственный гуманитарный университет, Ханты-Мансийская государственная медицинская академия, Сургутский институт нефти и газа, Ханты-Мансийский государственный педагогический институт.

На каждые 10000 жителей округа приходится 357 студентов высшей школы.

Для сравнения: на то же число жителей приходятся 129 учащихся среднего профессионального образования и еще меньше – начального. Это говорит о явной диспропорции в образовании. В большинстве развитых стран преобладает число обучающихся в начальных и средних профессиональных учебных заведениях, тогда как студенты высшей школы составляют не более 20%.

У нас количество поступающих в вузы равно количеству выпускников средней школы, а иногда за счет не поступивших в прошлые годы, и превышает. Это ненормально, но это тема другого разговора.

В Югре работают целая система учреждений спортивно-культурного назначения, высок охват детей и юношей в спортивные и самодеятельные составы и команды.

В округе строятся спортивные сооружения, отвечающие самым высоким требованиям для проведения чемпионатов Европы и мира. Есть театральные и концертные залы очень высокого уровня, музеи и т.п. К сожалению, их территориальное размещение вызывает некоторое недоумение у жителей округа: самые современные и самые дорогие сооружения находятся, как правило, в окружной столице. В то же время крупнейшие югорские города Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск вынуждены довольствоваться объектами культурного и спортивного назначения советских времен.

Поднимем бокалы

Праздник – повод поднять бокалы с шампанским. Осмотреться назад, вспомнить тех, кто оставил глубокий след в истории округа, кому он обязан своими успехами и благополучием. Вспомнить победы и неудачи, проанализировать их и сделать необходимые выводы – чтобы завтра все получалось лучше, легче и меньшей ценой.

Вспомнить древних хозяев этой суровой земли, образ жизни которых мы нарушили своим вторжением, извиниться перед ними. Дать им возможность жить так, как жили веками, в гармонии с природой, их предки до нашего появления на их земле. И постараться как можно меньше наносить урон суровой югорской природе.

Вспомнить, что сегодняшняя Югра – это результат труда миллионов русских, татар, башкир, украинцев – практически всех народов и регионов бывшего Советского Союза.

Вспомнить тех, чьи имена стали легендами югорской земли: бакинца Фармана Курбан-оглы (Курбановича) Салманова, кубанскогой казака Виктора Ивановича Муравленко, москвича Виктора Петровича Федорова, грозненского азербайджанца армянского происхождения Николая Багратовича Мелик-Карамова (Мелкарамяна), тюменца из-под Ялуторовска Семена Никитовича Урусова, русского из Башкирии Анатолия Дмитриевича Шакшина, тифлисского француза Рауля (Юрия Георгиевича) Эрвье, мостостроителя с Северного Казахстана Валентина Федоровича Солохина, энергостроителя – сухумского абхазца – Игоря Алексеевича Киртбая и белорусского еврея Иосифа Наумовича Каролинского…

Вспомнить первопроходцев – геологов, нефтяников, газовиков, тран-спортников – всех тех, кто своим трудом и самоотверженностью заложил фундамент нынешнего процветания и экономического благополучия ок-руга.

Сегодня Югра занимает первое место в России по добыче неф-ти (в 2016 г. – 246,5 млн. т.), по производству электроэнергии (за 2016 год – 91,2 млрд. киловатт-часов) и по объему промышленного производства (объем отгруженных товаров в 2015 году составил 3037,5 млрд. рублей).

Вторую позицию среди субъектов РФ наш округ занимает по добыче газа, по объему инвестиций и по поступлению налогов в бюджетную систему страны.

Так что утверждение о том, что наш округ кормит страну, что на Югре держится Россия, имеет под собой весьма твердое основание.