​Владимир Якушев: доля промышленности в ВВП Тюменской области скоро достигнет 50 процентов. Десять лет назад она была всего 9%

Тюменская область продолжает развивать свой промышленный сектор. После запуска СИБУРом завода по производству полипропилена и полиэтилена в Тобольске доля промышленности в ВВП региона составит 50 процентов, хотя всего десять лет назад этот показатель был на уровне 9 процентов. Такие данные привел глава тюменского региона Владимир Якушев на прошедшей накануне пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в Москве. Согласно последней статистике, индекс промышленного производства в Тюменской области за 9 месяцев 2017 года вырос на 2,7 процента, в то время как в среднем по России рост составил 1,9 процента.

«Мы работаем не только над крупными проектами с объемом инвестиций от сотен миллионов до сотен миллиардов рублей. Для нас важен каждый инвестор. Это наше кредо, мы видим в этом будущее. И динамика развития региона говорит об эффективности такого подхода», – цитирует губернатора области «Россия сегодня». Напомним, что летом Владимир Якушев приводил цифру – 1,6 трлн рублей привлеченных инвестиций в регион за последние годы.

Столичных журналистов также пришлось переубеждать в их уверенности, что Тюменская область – сырьевой регион, основой благосостояния которой якобы остаются нефть и газ. Губернатор подчеркнул, что основные запасы углеводородов находятся на территории Югры и Ямала, которые являются самостоятельными субъектами федерации. Однако и на юге области разрабатываются месторождения нефти – например, в Уватском районе, где добычей занимается Сургутнетфегаз. Однако это месторождение попало под соглашение о сокращение нефти «ОПЕК+», поэтому объемы выработки там упало на примерно 10 процентов.

«Но это не говорит о том, что наши нефтяники замерзли и никуда не двигаются, – подчеркнул Якушев. – В 2017 году "Роснефть" и "Сургутнефтегаз" открыли три новых месторождения, продолжают геологоразведку, в принципе продолжают наращивать добычу. Как принято говорить у промышленников, они пока работают на склад, но рано или поздно эта нефть будет востребована. Поэтому никто не остановился, в этом направлении развитие продолжается… Объемы инвестиций на развитие добычи и углеводородного сырья не упали».

Губернатор также озвучил свое мнение о том, что для успешной реализации инвестпроектов банки должны выдавать кредиты со ставкой не более 5 процентов (а лучше – вообще 3 процента). Вопросами развития региональной промышленности Владимир Якушев занимается по поручению президента, который назначил его руководителем рабочей группы Госсовета России по этому направлению.

В интервью СИА-ПРЕСС Владимир Якушев сообщил, что один из вопросов, которые он вынесет на обсуждение Государственного совета РФ, станет проблема стимулирования внутреннего потребления и экспорта товаров, произведенных в России. Для этого, по словам губернатора, следует совершить качественный рывок в сфере логистики. Подробнее об этом читайте вскоре на siapress.ru.