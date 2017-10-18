​Так завещал ректор-основатель

В последние недели активизировалась тема ботанического сада СурГУ, находящегося в северо-восточной части парка «За Саймой». Да именно НАХОДЯЩЕГОСЯ! То, что за последние 15 лет ничего не сделано с точки зрения строительства ботанического сада – это уж точно не вина биологического факультета университета и в частности его преподавателей-энтузиастов.

Со всех сторон началось обсуждение – нужен он или нет, и если нужен, то в центре города или где-нибудь на задворках. Меня, конечно, удивляет позиция тех, кто даже пытается думать в направлении спихивания ботанического сада за город. По другому и не скажешь! Чисто из академического любопытства посмотрел в интернете, где находятся известные сады в крупных городах России и Европы. И – о невероятность!!! В Санкт-Петербурге – в центре города на Аптекарском острове, в Москве – на Воробьевых горах впритык к МГУ имени Ломоносова, – это тоже центр.

А что же в Европе? Один из крупнейших и старейших ботанических садов Европы и мира – Берлинский. И – снова невероятность! – он находятся внутри городской застройки, в районе «Штеглиц-Целендорф», совсем недалеко от оживленной улицы, улицы магазинов и брендов – Курфюрстендамм. Парижский находится в знаменитых Булонском и Венсенском лесах. И тот и другой лес по расположению похожи на наш парк «Кедровый лог» – то есть непосредственно примыкают к городу, а за ними начинаются ближние пригороды Парижа. Так же в центре Парижа, возле Национального музея естественной истории на 23,5 гектарах расположилась еще одна часть ботсада – «Сад растений». Список ботанический садов, расположенных в центре города можно продолжать очень долго.

Я думаю, из вышеперечисленных городов и мест расположения понятно, где должен находиться такой сад в Сургуте. Хотелось бы заметить, что ботанический сад – это не только практика студентов-биологов на самодельных грядках, сад – это прежде всего украшение города! Посмотрите на досуге картинки, например, из того же Берлина.

Особо хочу отметить, что место для ботанического сада когда-то предложил и обосновал ректор-основатель нашего университета Георгий Назин. Он как человек по настоящему большой науки и как истинный патриот Сургута видел в проектируемом саду как развитие высшего образования, базы для студентов, так и высший пилотаж для города – его украшения и упрочения на своем месте. Не города-перебывальника, из которого можно быстро выехать всем вместе, прихватив только несколько чемоданов и заколотив окна в нескольких школах и клубах. А города с тяжелыми якорями – якорями истории, науки, образования, великих людей и свершений, больших строек и грандиозных сооружений.