​Владимир Богданов дал сургутским чиновникам завуалированный и неприятный сигнал

Сразу несколько гостей торжественного вечера, посвященного 40-летнему юбилею Сургутнефтегаза, рассказали СИА-ПРЕСС о любопытном моменте, который может касаться городской политики. Генеральный директор главной компании Сургута Владимир Богданов в своей речи упоминал людей, которые сделали большой вклад в развитие города и нефтяной отрасли. Многие гости обратили внимание на фразу: «Мы с Александром Леонидовичем (Сидоровым – мэром Сургута с 1990 по 2010 годы, ныне – депутата Госдумы) этот город вместе создали».

У этой фразы вполне могло быть логическое продолжение, которое присутствующие в зале люди ожидали услышать: «…и не позволим, чтобы кто-то здесь творил все, что вздумается». Разумеется, Владимир Леонидович не стал произносить эти слова, но его посыл был понятен. Как обсуждают в кулуарах представители городского истеблишмента, это мог быть завуалированный, но довольно неприятный сигнал для так называемой новой команды сургутской администрации. К слову, как сообщили наблюдатели, ни один из заместителей Вадима Шувалова не был приглашен на юбилей Сургутнефтегаза, хотя в свою бытность мэром тот же Александр Сидоров всегда ходил на подобные мероприятия со своими ближайшими соратниками.

Почему это случилось? По слухам, инцидент с приходом ОМОНа на сургутский хлебозавод в июле этого года был донесен до Владимира Богданова, и тот оказался крайне недоволен подобным отношением (и явными корыстными намерениями) к городскому предприятию и его руководителю Сергею Пустозерову, чья репутация в Сургуте не подвергается сомнению. Кроме того, информация о стремлении определенных бизнес-структур (имеющих представителей в администрации города) к приватизации сургутских коммунальных активов тоже доведена до сведения Владимира Богданова – об этом СИА-ПРЕСС рассказали несколько людей, близких к Сургутнефтегазу.

Таким образом внешне безобидная фраза, сказанная самым влиятельным сургутянином о том, кто этот город «создавал» – это сигнал, означающий, что Владимир Богданов, несмотря на нынешние масштабы своей работы, о Сургуте не забыл и следит за происходящим, что может негативно отразиться на политических перспективах отдельных чиновников.