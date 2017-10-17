Шанс получить травму в аэропорту примерно такой же, как и просто в обычной жизни

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге скончалась полуторагодовалая девочка, которая упала с трапа в аэропорту «Пулково». Как пишет «Российская газета», платформа трапа неожиданно рухнула, и девочка вместе с бабушкой упала с трехметровой высоты. Врачи не смогли спасти жизнь ребенка. Редакция СИА-ПРЕСС попросила генерального директора ОАО «Аэропорт Сургут» Евгения Дьячкова прокомментировать, застрахованы ли от подобных случаев пассажиры нашего аэропорта.

Дать полную оценку той трагической ситуации в Пулково будет возможно после завершения официального расследования. Я могу лишь допустить, что трап, о котором идет речь, был неправильно отремонтирован, что и послужило поводом для инцидента. Насколько мне известно, тот трап реконструировали неоднократно.

Что касается нашего аэропорта, то мы дважды в год – в начале полугодичного этапа навигации – проходим все проверки. В том числе это касается и службы специального транспорта, в ведении которой находятся трапы. Поэтому к нам постоянно приезжают ревизоры, мы перед ними отчитываемся, они дают свои рекомендации, мы устраняем недочеты и работаем дальше.

В целом же шанс получить серьезные травмы в аэропортах примерно такой же, как в обычной жизни – люди оступаются и падают с лестниц, либо просто становятся жертвами несчастных случаев, хотя все службы аэровокзалов прикладывают огромные усилия, чтобы минимизировать любые риски.