Как Сургутнефтегаз влияет на город? Читатели siapress.ru считают, что еще как! // ИНФОГРАФИКА

Портал siapress.ru представляет вашему вниманию третий опрос, проведенный к 40-летнему юбилею Сургутнефтегаза. Влияние Сургутнефтегаза на жизнь и политику Сургута остается безусловно высоким. Такое мнение поддержали 43,1 процента респондентов. 17,5 процента опрошенных и вовсе заявили, что влияние Сургутнефтегаза на город за последнее десятилетие продолжает расти.

Противоположную позицию заняли 8 процентов голосующей аудитории, они считают, что влияние Сургутнефтегаза осталось неизменно низким. В свою очередь 26,1 процента заявили, что за последнее десятилетие влияние вовсе начало снижаться. Не смогли определиться с ответом 5,2 процента опрошенных.

Узнать мнение читателей о том, что будет с Сургутом если руководство Сургутнефтегаза переедет в Москву, а также какой процент сургутян хотел бы работать в данной организации вы можете по соответствующим ссылкам.