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​В случае возвращения анти-иранских санкций баррель Brent подорожает до $70-75

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Об итогах недели на фондовом рынке, ожидании новых рекордов по индексу ММВБ, геополитическом «подогреве» нефтяного рынка и индивидуальных инвестиционных счетах вам расскажет постоянный эксперт – Александр Игнатов, финансовый советник банка БКС Премьер в Сургуте.

Текущая неделя очень интересна с точки зрения развития трендов. Всю прошлую торговую неделю индекс ММВБ консолидировался около максимальных значений с февраля 2017 года, и в понедельник, 16-го октября, вскарабкался выше 2100 пунктов. Текущие условия позволяют рассчитывать на новые максимумы по ММВБ, индексу по силам в ближайшее время пройти зону сопротивления в районе 2110 пунктов и достичь значений 2130-2140 пунктов.

Каких-то значительных факторов, которые бы позволили рынку резко пойти вниз, не просматривается. А вот в пользу вероятного роста говорят и наметившаяся динамика в нефти, и позитивный внешний фон в целом. Фондовый рынок США растет практически безостановочно на фоне ожиданий налоговой реформы и уверенности в себе корпораций, кроме того, слабый доллар способствует росту экспортно-ориентированных отраслей США.

Важное значение для развивающихся рынков будет иметь ход XIX съезда Компартии Китая, который открывается 18 октября. Инвесторы ждут позитивных новостей и планов от правительства. Не исключены программные заявления по экономике, которые могут в первую очередь отразиться на динамике акций металлургических компаний: эти предприятия очень зависят от ситуации в КНР.

«Черное золото» марки Brent в свою очередь имеет шансы в ближайшие дни протестировать отметку $60 за баррель.

Нефть дорожает на фоне сокращения числа буровых установок в США, агрессивной риторики президента США Дональда Трампа по отношению к Ирану, а также из-за напряженности на Ближнем Востоке по вопросу независимости Курдистана.

Главная интрига для рынка нефти сейчас связана с иранской темой. Президент США на днях пригрозил аннулировать соглашение по «ядерной» сделке с Ираном и возобновить санкции. Теперь слово за Конгрессом, у которого есть 60 дней на решение этого вопроса. По оценкам экспертов, возврат санкций маловероятен. Все остальные участники сделки одобряют ее и не имеют серьезных претензий к Ирану, а три страны – Германия, Франция и Великобритания — активно пытаются убедить США не выходить из соглашения.

Если санкции будут возвращены, да еще с эффектом переадресации (то есть с запретом покупать попавшую под ограничение нефть), то баррель в моменте может вырасти до $70–75, так как 1 млн баррелей в сутки просто уйдут с рынка.

Интерес граждан к этому инструменту превысил все изначальные прогнозы и ожидания. Такие счета себе открыли уже более 250 тыс. россиян, инвестировав в общей сложности около 30 млрд руб. Более 40 тысяч ИИС открыто в БКС.

Под занавес года мы ожидаем усиления притока средств на ИИС – в частности, это те премии, бонусы и 13-е зарплаты, которые в прошлые годы люди без лишних колебаний переводили в депозиты.Стоит также учитывать желание инвесторов получить более солидную сумму налогового вычета в будущем году, ведь для этого необходимо успеть приобрести активы до истечения текущего года.

Люди поняли, что это выгодно, рассказали знакомым, коллегам, во многом продвижение ИИС сейчас обеспечивает сарафанное радио. Учитывая динамику, до конца этого года количество владельцев ИИС может превысить 300 тысяч человек.


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Сегодня в 12:10, просмотров: 99, комментариев: 0


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Мнения

​В случае возвращения анти-иранских санкций баррель Brent подорожает до $70-75

​В случае возвращения анти-иранских санкций баррель Brent подорожает до $70-75
Каких-то значительных факторов, которые бы позволили рынку резко пойти вниз, не просматривается. А вот в пользу вероятного роста говорят и наметившаяся динамика в нефти, и позитивный внешний фон в целом
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