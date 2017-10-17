Статья дня. ​Дневники клерка

Итак – жил чел, не тужил. Служил большим начальником, слыл эффективным менеджером, молодым технократом. Эджайл-скрам-блокчейн, вот это вот всё. Уважение, почет, достаток. По будним – в Китоне, по выходным – в Зилли. И вдруг – звонят со Старой, и прямо из Кофемании выдергивают технократа и отправляют в Тот Самый Корпус Кремля. Там пять часов ожидания в приемной, двухминутная встреча с Самим, короткие сборы, смятение жены и детей, и — в деревню, в глушь, в Саратов. Точнее в этот, как его – в Энск, его ведь назначили вдруг губернатором Энской области.

Про Энск он раньше знал немного. Вроде он стоит на Волге. Или на Оке. Широкая такая река там, и причал такой деревянный скрипучий. Это единственное, что отложилось в памяти после единственной поездки в этот благословенный край в командировку.

Командировка была классическая. Утренний недосып, ранний перелет, презентация с PDF-ками, осмотр объектов, ужин со здравицами Президенту и Губернатору, баня, прорубь, потом… эээ… об этом не будем…, в общем, все стандартно. Таких командировок за 15 лет успешной карьеры у него было – сотни, и он представления не имел, что именно к Энску ему нужно присмотреться особенно внимательно.

Он, как и все остальные, относился к регионам и их руководителям как к назойливым и туповатым дальним родственникам. Вроде, посылать нельзя, потому как родня. Но объяснить им – решительно ничего не получается, потому как терминами про скрам-эджайл они не владеют, а на все разнорядки только ноют в ответ, что недостаточно финансирования.

Логика отправлявших его в Энск в том и заключалась, что приедет в это сонное царство современный менеджер, и все там пойдет по-новому. Заколосятся эджайлы со скрамами, ВРП рванет к сияющим вершинам.

И вот – первое совещание с местными. Местные – в ужасе, ждут увольнений и расследований. Правда, технократ наш, ясное дело, сразу же сказал, что опираться будет исключительно на тех, кто уже работает в администрации, потому как они опытные-честные-умные… На самом деле, он при всем желании не может сразу же всех выгнать и заменить. Потому как в Энске он никого не знает, а из Москвы ехать в Энск работать за 35 тысяч рублей – дураков нет.

Начал разбираться, что к чему. С ужасом осознал, что хоть с эджайлом, хоть без эджайла – финансирования действительно недостаточно, в точном соответствии с жалобами дальних родственников. А после того, как отдаешь зарплату врачам и учителям, оказываешься перед грустным выбором – какую на оставшиеся копейки из дыр залатать. То ли на дороге, то ли на трубе отопления, то ли на той же больнице. А на все дыры – нужно еще бюджета 3-4…

Наш технократ в курсе, что, если бюджетных денег нет – надо привлечь деньги инвестиционные. Создать государственно-частное партнерство, заставить невидимую руку рынка дать всем сестрам по серьгам.

Он даже запускает первый проект. Проводит пышную презентацию, макеты делает модная московская фирма, все выглядит очень круто. Правда, потом выясняется, что с точки зрения силовиков – это ГЧП совсем неправильное. И что с их точки зрения не государство бизнесу должно помочь, а наоборот, это бизнес надо обязать все построить в одиночку, да еще и заставить приплатить дополнительно в бюджет и внебюджетные фонды за возможность паразитировать тут на теле трудового народа.

Технократ пытался с силовиками ругаться и объяснять политику партии и правительства, но после пары обысков в здании областной администрации притих и призадумался.

Задумался он о весьма крамольных вещах. Например, о том, что власть в стране излишне централизована и власти слишком много у силовиков. Что современным губернаторам, чтобы не попасть на страницы криминальной хроники, опалу и отставку, проще всего – не отсвечивать, не придумывать сложных решений по развитию региона, а заниматься себе спокойно надежными и проверенными ИКД*-процессами (*Имитацией Кипучей Деятельности). Параллельно — тихонечко рубероид тырить, ездить в отпуск на Комо и строить дом на Рублевке.

Снова оказался наш технократ перед трудным выбором. Он ведь не планировал в разгар своей карьеры оказаться мелким воришкой без амбиций, прозябающим где-то Посередине Ничего. Когда он увидел Указ о назначении в Энск – ему виделось, как он героически поднимает край, как через пару лет сам Президент просит его поделиться передовым опытом на заседании Госсовета, как гордится им его красавица-жена и подрастающие дети…

Наш технократ на этом перепутье – не первый и не последний… Решения в таких случаях все принимают в соответствии с собственным моральным кодексом. Вопреки распространенному мнению о стопроцентной коррумпированности чиновников – далеко не все выбирают план «тырить рубероид и не отсвечивать». Вы сейчас напомните мне о китонах и зилли нашего технократа и спросите – откуда у него это все? Ответ – скорее всего, его жене принадлежит какой-нибудь немаленький московский таксопарк и на все, в общем, хватает. Вы заподозрите, что бизнес это – вовсе не жены, а самого технократа, и, возможно, будете правы. Но это все-таки немного другое, чем брать откаты с фирмы, которая латает в Энске дыры на тех самых трубах и больницах.

О том, какой выбор сделает новая партия назначенцев – узнаем довольно скоро. Из криминальной хроники….

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