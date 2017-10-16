Сургутнефтегаз — наше всё, но работать там хочет далеко не каждый // ИНФОГРАФИКА

Siapress.ru продолжает публиковать результаты опросов, проведенных к 40-летнему юбилею Сургутнефтегаза. Таким образом, по результатам второго опроса выяснилось, что большая часть читателей портала (50,9 процента) не хотят работать в данной компании. Противоположную позицию заняли 23,2 процента респондентов.

20,8 процента опрощенных заявили, что уже являются сотрудниками Сургутнефтегаза и 5,1 процента не смогли определиться с ответом.

Несмотря на то, что половина голосующей аудитории siapress.ru не хочет работать в главной компании города, большая часть наших респондентов не верит в перспективы Сургута, если руководство нефтяников переедет в Москву. Более подробней читайте по ссылке.