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​Я не удивлюсь, если к маю следующего года начнут возбуждать уголовные дела по нынешней ремонтной кампании

Жить в эпоху смены элит всегда было не просто. Сейчас, когда старые кадры делают все, что бы не пустить новых, живется еще хуже. Я даже не удивлюсь тому, что к маю следующего года начнут возбуждать уголовные дела по результатам ремонтной кампании этого года. Пиар, городом правит именно он, дальше идут кулуарные разборы лакомых кусков. Продать всегда проще, чем построить что то новое. Совхоз «Северный» тому пример... где обещанное?

Район стартанул хорошо, подобрали команду грамотных пиарщиков, дали им золотого запасу... от них только требуется грамотное отношение к работе. Как видим, оно есть. Главное в их работе – донести то, что делает глава, как решает проблемы: просто, понятно, решительно.

Объединять город и район – дело святое, сокращение управленческого аппарата, оптимизация расходов, да, еще, чуть не забыл – проблем «роста» города... Земля может закончится а когда все едино – ее куры не клюют. Кого ставить? Всегда говорил: главой города станет глава района. Не потому что он симпатичнее мне, просто так логичнее будет. Имея опыт управления огромной территорией и отдельными населенными пунктами – ну добавится еще один, побольше размером, и все... А вот когда управляешь городом и тебе потом дают еще и район – это очень сложно и неэффективно!

Комментарий к статье «Сургут и район. Начало».


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Сегодня в 21:46, просмотров: 122, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 22:44
И сколько нужно управлять районом, чтобы опыт был? Сколько весить в граммах?
А может, все-таки по делам судят и назначают? А не по пиар компании, кстати.


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Мнения

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