​Активисты ОНФ в Югре подвели итоги проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» в Сургуте

В Сургуте завершена масштабная кампания по ремонту и восстановлению дорожного полотна. В рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» эксперты регионального штаба неоднократно производили мониторинг качества выполненных работ, по итогам которых осуществили их приемку совместно с представителями департамента городского хозяйства, дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, а также подрядных организаций.

За три месяца в крупнейшем городе Югры было приведено в нормативное состояние 18 наиболее поврежденных участков, отмеченных на интерактивной карте проекта. Три попали в рейтинг топ-10 «Убитых дорог» региона: это улицы Декабристов и Юности, а также Югорский тракт. Разбитые и колейные – ранее эти улицы подвергались лишь выборочному ямочному ремонту, который через год приносил новые проблемы.

Согласно рейтинга дорог, представленного в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», Сургут, всего за два года сумел сделать колоссальный рывок – если в 2015 город был 56-ым, то в этом году вырвался на 13 строчку. Эту статистику подтверждает и Росстат. По данным организации, дороги Югры в числе лучших в стране.

Однако показатели по фактическому износу автомобильных дорог несколько портят эту радужную картину – последние 15 лет темпы износа дорожного полотна в Сургуте почти вполовину опережают темпы строительства, реконструкции и капитального ремонта дорог. Причиной тому - весьма скромный бюджет: если в текущем году на ремонтные работы было выделено около 503 млн. рублей, то в 2018 году эта сумма составит только 385 млн. рублей.

С другой стороны, проводить ремонт дорог «на совесть», сегодня в интересах подрядчиков - гарантийные сроки на выполненные работы увеличены с одного года до четырех лет. Поэтому дефекты, появившиеся на отремонтированной дороге в этот период, дорожники будут устранять за свой счет.

По словам представителя подрядчика, нынешние технологии позволяют сводить эти риски к минимуму. Одним из инновационных решений являются «слои износа» (защитный слой дорожного полотна, толщиной до 2,5 сантиметров), которые обеспечивают надежную защиту от шипов и стирания основной асфальтобетонной поверхности.

«Наши эксперты присутствовали на приемке всех ремонтируемых участков, никаких визуальных дефектов и замечаний мы не выявили, – рассказал координатор Центра мониторинга благоустройства ОНФ в Югре Рустем Юсупов. – В текущем году наблюдается положительная динамика дорожного ремонта, многое успели выполнить, часть «убитых дорог» администрация города поставила в план 2018 года. Среди них подъездная автодорога №3 по улице Энергостроителей, Югорский тракт на участке от спортивной базы "Здоровье" до улицы Заячий остров, автомобильная дорога по улице 30 лет Победы, улица Электротехническая на участке от ж/д переезда до улицы Энергостроителей, улицы Туманная и Контейнерная, автодорога к поселку Финский и дорога по улице 50 лет ВЛКСМ. При этом, по-прежнему много вопросов остается по ремонту внутриквартальных проездов и дворовых территорий. Эта задача требует дальнейшего комплексного подхода».

ОНФ в Югре держит ситуацию на контроле.

ул. Декабристов, дворовая территория. Фото «до» и «после»





ул. Декабристов