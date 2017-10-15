​Уроки для всех

В этом учебном году в Сургуте свои двери вновь распахнула воскресная армянская школа имени Григора Нарекаци. Учреждение уже второй год проводит занятия по изучению армянского языка, литературы, истории, культуры и традиций для жителей города.

Стоит отметить, что посещать занятия каждое воскресенье могут не только армяне, но любой желающий, вне зависимости от возраста, веро­исповедания и национальности. «Мы открыты для всех», — такова позиция педагогов школы.

Сейчас в воскресной школе обучают в двух группах: первая — для тех, кто начинает изу­чение армянского с нуля или имеет минимальный уровень знаний, вторая — для тех, кто подготовленнее. Возраст учеников — от шести до 35 лет.

Необходимость создания школы понятна — сохранение языка, культуры, народа в целом. Как и у многих других сургутских диаспор, у армян остро стоит проблема постепенной ассимиляции соотечественников: «Если взрослое поколение — бабушки, дедушки, которые в свое время приехали в Сургут, говорит на родном языке, знает свою историю и чтит традиции, то их дети, а тем более внуки постепенно отдаляются от корней, — говорит директор воскресной школы Лиза Илбекянц. — Многие дети, родившиеся в России, уже не владеют армянским языком, не знают, не помнят великих побед и скорбных для нашего народа исторических фактов. Теряются духовно-культурологические, исторические связи с родиной. Поэтому мы решили, что если упустим еще хотя бы годик-два и не откроем школу, то подойдем к точке невозврата».

На занятия в школе в этом году записались 45 человек, но это, по мнению педагогов, не предел. Как показала практика, в течение всего учебного года количество учеников растет. Основная масса учащихся — взрослые и дети, у которых нет возможности самостоятельно изучить язык, например съездив в Армению к родствен­никам.

«В этом году к нам пришли две семьи, где русские мамы, они решили, что хотят, чтобы дети знали не только российскую историю и русский язык, но и свои армянские корни, — рассказала корреспонденту «НГ» Лиза Григорьевна. — Обе мамы вместе с детьми посещают нашу школу, занимаются, и это прекрасно — отличный пример».

В воскресной школе на безвозмездной основе работают пять человек: директор, два преподавателя армянского языка и литературы, истории армянского народа, учитель армянских народных танцев и сотрудник, занимающийся организационной и административной частью.

«Очень жаль, что у нас нет учителя пения, ведь в народных песнях, в народной музыке открывается вся глубина и духовное богатство народа. Но мы понимаем, что если уроков будет много, это станет дополнительной нагрузкой для детей. Они у нас учатся в обычных школах, ходят на различные кружки и секции и у них всего один выходной день, — рассказывает директор школы. — Поэтому в этом году мы проводим по три урока: грамота и развитие речи для обеих групп, для младших —танцы, для старших — история и культура».

Как рассказала корреспонденту «НГ» директор школы, она и ее единомышленники стараются организовать учебный процесс таким образом, чтобы дети и взрослые с удовольствием посещали занятия. Так, например, с учеников снята проблема приобретения учебников и иных дидактических материалов — их приво­зят прямо из Армении, где есть специальное Министерство диаспор, занимающееся помощью соотечественникам в других странах.

Помимо этого, для учащихся воскресной школы на постоянной основе проводятся всевозможные мероприятия: выставки, мастер-классы, праздники, приуроченные к знаменательным датам, и так далее. Причем организуют досуг учеников не только силами армянской диаспоры, но и привлекая специалистов со стороны. Итог сотрудничества с художественной школой № 1 имени Л. А. Горды — выставка и два мастер-класса по изготовлению новогодних подарков и подарков для мам. «Мы попросили коллег сделать мероприятие с отсылкой к нашему народу, они подготовились, и подарки дети изготавливали из материалов с армянским орнаментом. Было интересно и познавательно», — рассказывает директор школы.

Кстати, сама Лиза Илбекянц много лет проработала в школе № 8 руководителем музея. Когда в городе впервые была открыта армянская воскресная школа, трудилась в ней педагогом. Потом школа закрылась, и в течение всего времени, вплоть до прошлого года, желание вновь запустить ее в работу не покидало представителей армянской диаспоры. Главным толчком к реализации задуманного стало начало строительство армянской апостольской церкви в Сургуте — храма Святого Григория Просветителя. В процессе было решено при нем снова открыть воскресную школу.

«Наши мужчины занимаются строительством храма, а мы — школой. У каждого из нас своя миссия в жизни, и обучение детей их истории, языку, культуре, традициям и так далее нисколько не уступает в духовном плане возведению церкви, — считает Лиза Григорьевна. — Нельзя забывать о сохранении идентичности народа, ведь Бог нас для того и создал разными».

В этом году учеников воскресной школы ждет увлекательный процесс обучения — в планах у педагогов множество интересных мероприятий, приуроченных как к значимым для Армении датам, так и привычным для каждого праздникам (новогодним, пасхальным, майским и так далее). Любой человек, решивший окунуться в армянскую культуру, историю, традиции и обычаи, может приступить к изучению уже в ближайшее воскресенье.

Справка:

На данный момент армянская воскресная школа работает по адресу: улица Рабочая, 43/1 (здание ТюмГУ). Подробнее о занятиях можно узнать по телефону 67-74-73 и в группе vk.com/arm_cerkov.