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​АРХИ – важный вопрос

Читали ли вы русские летописи? Я думаю, многие ответят, что читали, подразумевая их чтение в учебниках истории за какой-нибудь 7 или 8 классы школы. Но я спрашиваю о другом – читали ли вы полные документы, полные тексты? Я думаю, что большинство ответит отрицательно. Это же касается и наших местных исторических документов, например, наказа царя Фёдора Иоанновича о строительстве города в Сургуте, когда-то данный воеводе Борятинскому и письменному голове Аничкову. Сургутяне обычно знают только торжественное начало наказа: «…Выбрав место пригоже, ставить город в Сургуте…». Автор текста не исключение. Но мне всегда было интересно – на современном языке написано мало, а вот оригинальный наказ (фотографная копия) – далеко не маленький и уж точно в нем не только о выборе места для города.

Недавно мне посчастливилось прочитать полный текст наказа, и моему удивлению не было предела – в наказе расписано не просто как построить город, как его обустроить и жить ближайшие несколько месяцев. В нем государственная стратегия (вдобавок и городская стратегия), которую должен выполнить молодой Сургут на своей необъятной и очень примерно прочерченной территории ответственности – всего-то весь центр и восток нынешних Югры и Ямала. И эта стратегия на много лет, я думаю, не выполнить которую руководители города просто не могли. У нас, знаете, законы были не как в Турции в старину («посадят вора в чан … и т.д.»).

В конце XVI века уже умели писать документы на много лет, я бы даже сказал на десятилетия вперед – укрепить город, подвести местные народы под высокую московскую руку, воевать на юге с остатками Кучумовских и других войск. По сути дела полное выполнение царских наказов завершилось к 1610-м годам, и этому не помешала ни бесконечная смена царей и династий, ни многолетняя Смута, ни взятие Москвы поляками и их изгнание. Древний город на Оби жил своей жизнью, воплощал стратегию города в жизнь…

В очередной раз, извини, дорогой читатель, что так далеко уехал в моих рассуждениях. К чему я вел это долгое повествование – только лишь к тому, чтобы сказать: уж если в XVI веке смогли составить стратегию всерьез и надолго, что мешает сделать это сейчас? Не прыгать от прожекта к прожекту, но зафиксировать ту или иную сторону жизни и развития Сургуту на многие лета.

Одной из самых долгоиграющих (еще и видимых) сторон развития города, по моему мнению, является его архитектурный стиль. По сути, архитектурный стиль, лицо города, выбирается навечно, в более менее измеримом понимании данного слова, так сказать от слова – «на несколько веков». Вот яркий тому пример: несмотря на то, что мы живем в XXI веке, в веке стекла и бетона, но общественность северной столицы возмутилась строительством современного гиганта «Охта-центр» в непосредственной близости от императорских и княжеских дворцов – говорят, испортит весь вид города. Так и остался и останется Санкт-Петербург городом дворцов.

Поэтому считаю, что первое, что нужно утвердить при формировании Народного задания на наш город – это его будущий архитектурный стиль. Мне думается, что выбор, по сути, может состоять из трех вариантов – быть Сургуту пышным историческим городом с княжескими дворцами, провинциальным псевдодеревенским городом с пряничными домиками, или футуристическим мегаполисом с бесконечными небоскребами.

Выбор есть, у каждого выбора свои возможности и свои ограничения. Например, Санкт-Петербург или Рим – пышные исторические города с княжескими дворцами, Суздаль или Брюгге – провинциальные псевдодеревенские города с пряничными домиками, Москва (условно) и Нью-Йорк – футуристические мегаполисы с бесконечными небоскребами. В каждом есть то, чего нет у другого вида города, но в то же время нет чего-то другого. Например, экономические центры сегодняшнего мира в футуристических мегаполисах, но делать туристу, желающему отдохнуть от рабочей суеты, в них будет нечего. Недавно вернувшиеся из поездки в Нью-Йорк друзья сказали, что ждали от этого города большего. Думали, что в нем будет интересно все две недели отпуска. На самом деле стало скучно уже на третий день.

Я думаю, что многие критики сейчас воскликнут: «Как можно превратить Сургут сейчас, например, в исторический город? Откуда возьмутся дворцы?». Вы зрите в самый корень, но эта проблема разрешима! Если, конечно, захотеть! Например, бывший югорский губернатор превратил убогое здание Правительства национального округа, в приятный глазу Югорский дворец из середины XIX века. Да, да – под дворцовой картинкой скрывается старое стандартнейшее здание из силикатного кирпича, построенное в далекие советские годы. Как говорится: «Если очень захотеть…»

Мое мнение, однако же, состоит в том, что Сургуту надо другое – все же мы «местная Москва» – на нас смотрят Югра и Ямал как на маяк, указующий путь в светлое экономическое будущее. Поэтому Сургуту больше подходит роль футуристического мегаполиса с небоскребами, в котором будет постоянно бурлить жизнь, от которого будут зависеть территории и города вокруг. Однако же лишать себя вообще дворцового напыления тоже не стоит.

Тот же центр Нью-Йорка представляет собой что-то среднее между современностью и XIX веком. То есть смесь стекла, бетона с одной стороны, и портиков, колонн с другой стороны. Сразу оговорюсь – я не призываю застроить весь город жилыми высотными домами, наоборот, с таким уродством в жилом строительстве, которое творится сейчас, необходимо заканчивать. Но построить высотки делового центра города с главной доминантой в конкретно отведенном на это месте – это да.

Будучи далеким от архитектурного (строительного) образования человеком, так и не смог определить стиль, в котором построен и, что самое важное, продолжает строиться центр Нью-Йорка. Помощь у Яндекса и Википедии эффекта тоже не возымели. Поэтому предлагаю вашему вниманию несколько фотографий зданий центра Нью-Йорка, иллюстрирующие стиль этого города (кстати, кто знает, что это за архитектурный стиль?).

Вполне возможно, дорогой читатель, что такой стиль тебе не понравится. Это естественно – у каждого свой вкус. Прогуливаясь в виртуальных и реальных турах, я попытался найти такое архитектурное решение для города, которое с одной стороны было бы красивым, с налетом «старых пафосных эпох», а с другой стороны было бы легко в исполнении нашими застройщиками. Построить для нас, обычных граждан, Зимний или Лувр – это для них нереально, а вот скопировать нью-йоркский вариант вполне.

Очень важный вопрос архитектуры города – это цветовая гамма, в которую нужно разукрашивать наш город. По крайне мере до сегодняшнего дня в Сургуте ни застройщики, ни профильный департамент, не интересовались всерьез этой проблемой. От слова «Вообще». На сегодня мы пришли к тому, что порой старые ленинградские панельки выглядят краше, чем современные дома. Но вопрос цветовой гаммы города – очень важный.

По данному вопросу также возникают варианты. Можно сделать здания города ослепительно белыми (пример – южные средиземноморские города), бледными песочными (пример – Париж, Рим), яркими цветными (пример – Амстердам, Лондон). Из данного перечня и приведенных в примере городов понятно, что цветовая гамма сильно увязана с географической широтой и климатом города.

На средиземноморском юге, на сорокоградусной жаре хочется хотя бы ощущения прохлады и ярко белые стены домов справляются с этой функцией, превращаюсь в глазах публики в кусок льда или мороженного. Наоборот, на севере (конечно относительном севере) в туманный лондонский или промозглый стокгольмский серый день хочется ярких красок, чтобы оживить свою жизнь. Хотя, надо сказать, что и на крайнем юге Европы много ярких, я бы даже сказал вызывающе ярких расцветок домов. Пример – Палермо и Рим. Посмотришь на них летом и ощущение такое, что ты жаришься на вертеле или на сковородке.

Мне кажется, что сургутские архитекторы и застройщики уже давно решили (и не собираются менять свое мнение), что мы живем где-то в районе Средиземного моря (Салоники, а может Афины) где температура воздуха зимой уж точно не опускается ниже нуля, а снег это что-то из разряда редкого счастья для местной детворы.

Думаю, вы всё поняли дорогие читатели. Я «ЗА» яркий, цветной, можно красно-, желто- и темнокирпичный город. Но, конечно, я против того, чтобы просто лепить много цветной плитки на дома из логики «чем больше, тем лучше». Нужно сделать все по определенному алгоритму. Например, для зданий выбрать основные цвета, добавить дополнительные цвета для акцентов, оставить белый цвет как подчеркивающий детали и геометрический образ.

Дорогой читатель! А какой вы видите архитектурный стиль, какую цветовую гамму нашего города? Предложите свои решения! Может быть, нам вместе удастся собрать какую-нибудь архитектурную солянку, которая будет современна, красива и, конечно, доступна по цене!


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15 октября 2017 в 14:21, просмотров: 1004, комментариев: 4


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Комментарии:
Швондер
не нравится
15 октября 2017 в 18:31
Стиль и гамма - чтоб не врать и не воровать.
Мудрец
не нравится
15 октября 2017 в 23:06
Cергей, не волнуйтесь. Дворцы в Сургуте есть! В "долине нищих", к пример, на Черном мысу, в ДНТ Барсово такие дворцы есть, что ахнуть можно.
Сергей Антонов
не нравится
16 октября 2017 в 18:19
Ну это конечно хорошо, что в Швейцарии компьютеры... Ну или дворцы. Нужно чтобы во всем городе были хоть и не дворцы, а что-то напоминающее их, но в то же время современное и функциональное. А пока люди сами не высказывают свои идеи, свои желания, дак ничего и не сдвинеться с мертвой точки. В таком случае (при пассивности горожан) нам так и будут строить высотки до небес, либо убогие высотки до небес...
Сергей Антонов
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16 октября 2017 в 18:22
И естественно все эти "стиль и гамму" нужно строго настрого закрепить в Правилах благоустройства города. Чтобы ни вправо ни влево. Только определенный вид домов, только определенные окна и т.д.

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