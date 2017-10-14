​«Как-нибудь выкрутимся, Володя»

Первая встреча Владимира Богданова и Александра Усольцева произошла августовским вечером далекого 1973 года на крыльце конторы Нижневартовского УБР-1. Она-то и указала их дальнейшую судьбу, связав на долгие годы.

Сургутский этап биографии Богданова тоже определил Усольцев, который приехал в 1976 году в Сургут создавать новое, второе управление буровых работ. Главным технологом, а затем главным инженером Усольцева стал Владимир Леонидович Богданов.

Слава второго управления буровых работ гремела в Сургутнефтегазе долгие годы. Именно отсюда берут свое начало многие рекорды. Опыт второго управления изучался, подхватывался и распространялся, а Владимира Леонидовича уже ждало новое назначение — начальник управления по бурению ПО «Юганскнефтегаз», куда чуть раньше Александр Викторович Усольцев был переведен заместителем гендиректора.

Коллектив к тому времени сложился крепкий. Не один год шли за Усольцевым профессионалы. Через несколько месяцев после Нефтеюганска команда вместе с Усольцевым вернулась в Сургут. Здесь в должности заместителя гендиректора по бурению Богданов вместе с лучшими буровыми бригадами доказывал всему нефтяному миру, что и сто тысяч метров проходки в год на бригаду — не предел при правильной организации работы и должной подготовке кадров.

Из воспоминаний А. Усольцева: «…Алпатов уехал. Главного инженера такого уровня я так больше и не нашел. А Владимир Леонидович Богданов в новой должности в главке за работу взялся рьяно: он привык так трудиться. К этой поре Богданов вырос в классного профессионала. К тому же ему хотелось доказать, что и как он умеет. Мне понравилось, как он начал. Но потом подумал: для главка и всех нас это может кончиться плохо. За 1983-м пойдет 1984 год, да и после пятилетки жизнь не заканчивается — есть пределы сил и у людей, и у месторождений…»

В 1983 году министр освободил Усольцева от должности гендиректора, и руководить Сургутнефтегазом, по рекомендации Усольцева, стал 33-летний Владимир Богданов.

В Краснодарском крае, на Черноморском побережье, у Сургутнефтегаза было уже довольно большое хозяйство — санаторий «Нефтяник Сибири», пансионат в Лермонтово, ремонтно-строительные подразделения, транспортные. Управлял там тогда человек слабый — никому не отказывал, вот и тащили все, кто сколько мог. Сильный управляющий там вправду требовался, и начинать ему пришлось бы с жесткого наведения порядка. Должность управляющего оздоровительного треста Богданов предложил Усольцеву.

«Нет, Володя, исключено», — отказался Александр Викторович.

Но Богданов не желал расставаться с наставником, провожая его на пенсию. Через несколько дней он нашел выход: «Я, как тебе известно, сейчас совмещаю в нашем акционерном обществе две должности — председателя совета директоров и генерального директора. Оказывается, законом это запрещено. Предлагаю тебе стать председателем совета директоров».После долгой паузы Усольцев согласился: «Это — другое дело. Но договоримся сразу. За мной остаются вопросы чисто законодательные. В твои дела я вмешиваться не буду. Если все сложится так, что не будет противоречить моим взглядам, я остаюсь работать. Ну, а если нет…»

Из воспоминаний А. Усольцева: «Так вышло, что наши взгляды по одному конкретному поводу, после того, как я был избран председателем совета директоров, не совпали. То было тяжелейшее время. В стране куда-то исчезли деньги: никто никому не платил — ни за поставленную нефть, ни за выполненную работу. Денег не хватало не то, что на развитие производства — на зарплату даже. Богданов решил продать пансионат в Лермонтово. За него давали сущую ерунду, но и это были живые деньги.

Я сказал, что не стоит этого делать. Ситуация переменится — и тысячи неф­тяников будут благодарны за то, что мы сохранили для них возможность отдохнуть у моря после трудового года. Как-нибудь выкрутимся, Володя. Мы же буровики — не из таких ситуаций умели находить выход!

Выход нашли. История с несостоявшейся продажей пансионата была, пожалуй, единственным случаем расхождения во взглядах Усольцева с Богдановым, но это и конфликтом не назовешь: они старались понять друг друга.