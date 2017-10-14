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​Генералы нефтяного гиганта

Фото из книги "Долгая дорога к нефти"
Фото из книги "Долгая дорога к нефти"

В любом деле самым тяжелым и ответственным является начало. Первому всегда сложнее. Не напрасно гласит народная мудрость: «Почин всегда дороже».

Несомненно, чтобы что-то организовать, необходимы знания и опыт. Когда по инициативе министра нефтяной и газовой промышленности началось реформирование отрасли — превращение нефтегазодобывающих управлений в производственные объединения, в октябре 1977 года, должность генерального директора объединения «Сургутнефтегаз» занял 43-летний высококлассный специалист-нефтепромысловик и опытный руководитель Николай Захарченко.

Родился Николай Захарченко в дагестанском Хасавьюрте. В 1958 году окончил Грозненский нефтяной институт и первое свое месторождение нашел в Оренбуржье, в нефтепромысловом управлении «Бугурусланнефть». В Северо-Казахском филиале ВНИИ газа СССР отдал дань науке в должностях от старшего научного сотрудника до руководителя лаборатории. Но ненадолго. Его влекла практика, ждала Сибирь.

С 1969 по 1977 годы он — главный механик, главный инженер НПУ «Томскнефть», с октября 1977 года — генеральный директор Объединения «Сургутнефтегаз». С 1980 по 1985 годы — первый заместитель начальника Главтюменьнефтегаза. Два года возглавляет Варьеганнефтегаз и возвращается в Сургутнефтегаз заместителем генерального директора по производству. В 1994-м становится первым заместителем генерального директора, с ноября 2001-го по август 2002-го работает в должности заместителя генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз».

Со слов ветерана сургутской журналистики Аллы Ярошко, Захарченко публичен и доступен для журналистов. Что касалось способов и объемов добычи — был принципиален.

Сейчас Николай Петрович живет в Москве, часто бывает в Сургуте.

* * *

Обеспечение роста добычи нефти в 80-х по Объединению «Сургутнефтегаз» было конкретизировано в социалистических обязательствах и мероприятиях по быстрейшему достижению в Тюменской области суточной добычи миллиона тонн нефти, миллиарда кубометров газа.

Пожалуй, самым ярким в истории соревнования в Объединении был период, когда в качестве материального поощрения распределялись автомашины, денежные премии, путевки в дома отдыха, а главными призами были квартиры. Это были годы, когда Объединение «Сургутнефтегаз» возглавлял специалист высочайшего уровня — буровик Александр Усольцев. Именно он много времени уделял и соревнованию, и выполнению его условий. Это он долго и терпеливо добивался на всех уровнях, чтобы квартиры можно было использовать как материальное вознаграждение за труд.

В 1980 году объединение выступило с инициативой по строительству жилья и объектов соцкультбыта хозяйственным образом. Этот вопрос держался под контролем Тюменского обкома партии на протяжении многих лет.

Запоминающимся событием в прошлом было и соревнование буровых бригад-стотысячниц, как их в то время называли. Это были годы грандиозных планов социалистического соревнования. Эпоха великих призывов.

* * *

Книге "Долгая дорога к нефти" в этому году исполнилось 20 лет. В редколлегию вошла группа профессионалов-нефтяников, в том числе Николай Захарченко и Александр Усольцев. то издание из среии "Гордость земли Югорской" считается лучшим повествованием о становлении коллектива ОАО "Сургутнефтегаз"

Генерального директора акционерного общества «Сургутнефтегаз» Владимира Богданова считают человеком, который больше всего любит «оставаться в тени». Он избегает шумных праздников и всякого рода политических шоу. Для большинства Богданов — «тайна за семью печатями», «белая ворона» среди великого множества руководителей. Он не любит встречаться с журналистами, так как не любит пустых фраз и общих рассуждений. А уж записаться к нему на прием, тем более сургутянину, не имеющему отношения к его компании, крайне сложно. Практически невозможно.

Буквально на днях я поняла, что так было не всегда.

В нашей семейной библиотеке хранится книга «Долгая дорога к нефти» (публицистическое повествование о становлении коллектива ОАО «Сургутнефтегаз»), изданная в 1997 году ОАО «Сургутнефтегаз». Авторы — коллектив журналистов. Листая книгу, обнаружила альбомный лист с рукописным черновым текстом, написанным моим отцом, такого содержания:

«Уважаемый Владимир Лео­нидович!

Очень прошу Вас через Ваши службы с Вашим автографом продать мне или лучше подарить книгу «Долгая дорога к нефти». Я давно живу в Сургуте, уже 50 лет, хорошо знаком с первыми нефтяниками, с их изначальными шагами по нехоженым еще тропинкам, которые и вывели их на широкую дорогу к большой нефти.

У меня есть книга «Нефть Сибири», изданная в Москве в 1979 году с дарственной надписью бывшего начальника НГДУ «Сургутнефть» Чечина, и я ей очень дорожу. Буду беречь и новое издание.

Прошу не считать это заявление как дерзость по выпрашиванию подарка. Это для памяти.И. Захаров»

Несомненно, отец был несказанно рад, когда получил желанную книгу с автографом Владимира Леонидовича на титульном листе со словами: «И.П. Захарову. С пожеланием здоровья и долгих лет жизни. 2.10.97 г.».

Вот такой, вроде бы незначительный факт, а как может изменить мнение о чело­веке!


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14 октября 2017 в 10:23, просмотров: 2598, комментариев: 0


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