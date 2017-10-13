​Сургутнефтегаз для города — это...

Жить в Сургуте и не быть связанным с Сургутнефтегазом практически невозможно — влияние компании ощущается во всех областях жизни города. «НГ» спросил у известных сургутян, представляющих разнообразные сферы деятельности, о том, что компания значит для города.





Евгений Дьячков, генеральный директор ОАО «Аэропорт Сургут»:

— «Сургутнефтегаз» — это один из столпов, на которых держится город. Я помню, когда предприятие было еще нефтеперерабатывающим управлением в конце 1960-х — начале 1970-х годов, оно уже тогда было значимым. Сейчас Сургутнефтегаз превратился в компанию мирового уровня, у которой есть свой особый экономический подход. Мудрость руководства в том, что оно никогда не следовало рекомендациям со стороны, а искало свой собственный путь, исходя из собственного опыта и понимания. В то время как другие предприятия отказались от сервисов, переехали, теперь вновь пытаются собраться, Сургутнефтегаз сумел сохранить все свои активы. Всегда у компании было что-то свое, где-то оно совпадало с общепринятым, где-то нет, но, как показали экономические кризисы, эта стратегия была правильной. «Сургутнефтегаз» выходил из этих непростых ситуаций либо с наименьшими потерями, либо вообще их не ощущал. В этом и заключается уникальность компании.



Наталья Пархомович, председатель Ассоциации частных медицинских организаций:

— СНГ — для города и для меня — это бренд и гордость! Бренд нашего города. Это гордость за людей, которые создали его и работают. За Владимира Богданова — истинного патриота своей Родины — и малой и большой! Я как представитель и потомок коренных фамилий, отдававших свои жизни силы, здоровье и таланты на благо нашего края — Пархомовичей и Кочетковых, — очень хорошо знаю, что такое труд в тайге, на буровой, в лютый холод, тучи комарья, невыносимые условия жизни этих трудяг и их семей, «план», полная отдача, когда нет других мыслей, интересов, отдыха, а только честь и долг перед Родиной! Эти люди — герои, и это наша настоящая истинная гордость с вами за них!



Татьяна Османкина, заместитель главы администрации Сургутского района:

— Я глубоко убеждена, что Сургутнефтегаз дает мощный импульс для развития всей социальной инфраструктуры города и района. Не только освоение природных богатств нашего края, но и ответственность перед жителями, является одним из столпов предприятия. Если оценивать весь путь, что прошла компания за 40 лет своего существования, то я поставила бы оценку «отлично». Хотя бы потому, что Сургут и район имеют современный облик прежде всего благодаря усилиям Сургутнефтегаза. Самое главное, что есть на предприятии — человеческий капитал. От себя хочу пожелать, чтобы компания и дальше сохраняла этот кадровый потенциал.



Галина Шестакова, главный врач СОКБ:

— Сургутнефтегаз стал настоящей легендой и примером трудового подвига нефтяников. Сегодня предприятие — надежная экономическая опора не только сибирского края, но и России! Благодаря самоотверженному труду, целеустремленности коллектива компании Югра превратилась в мощный индустриальный центр. Предприятие вносит серьезный вклад в развитие и реализацию социальных проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры. Невозможно представить себе наш регион без Сургутнефтегаза.



Светлана Круглова, директор Сургутского художественного музея:

— Сургутнефтегаз — это компания мирового значения, компания, во многом благодаря которой и существует креативный, «продвинутый» Сургутский художественный музей. Это предприятие в течение многих лет оказывает неоценимую поддержку нашим художественным проектам и способствует продвижению Сургута в мировое культурное пространство.

Великолепный рисунок Валентина Серова и натюрморт Кузьмы Петрова-Водкина подарены Сургутнефтегазом, компанией, которая в этом году отметила свой 40-летний юбилей. Проект КАРИКАТУРУМ, бренд Сургута, вообще мог бы не состояться, если бы не Сургутнефтегаз.

Компания под руководством своего директора Владимира Богданова способствует развитию и процветанию нашего города, созданию его неповторимого, индивидуального культурного облика.



Яков Черняк, директор Сургутской филармонии:

— Для города это крупнейшее градообразующее предприятие во всей полноте этого понятия. Я бы сказал, что это регионо­образующее и даже государственнообразующее предприятие. За эти 40 лет компания прошло большой путь первопроходца. Благодаря Сургутнефтегазу появилось множество пилотных проектов, которые стали основой для развития всей нефтегазовой отрасли. Кроме этого, Сургутнефтегаз стал потрясающей кузницей кадров. Хотелось бы пожелать всему коллективу предприятия здоровья и долгих лет жизни.



Лариса Белоцерковцева, главный врач Сургутского клинического перинатального центра:

— У меня Сургутнефтегаз ассоциируется прежде всего с великими мужчинами, великими нефтяниками. Это, конечно, Владимир Богданов. Всей своей жизнью он подтвердил верность профессии, долгу и России. Он и его поколение делали то, что должны были сделать, и в итоге построили город, процветающий уголок на наших российских просторах. Во-вторых, Сургутнефтегаз у меня ассоциируется с не менее великими женщинами, благодаря которым процветало не только предприятие, но и город.

Не стоит забывать, что компания несет большую социальную нагрузку. Они были заказчиками строительства больницы, которая раньше была медсанчастью Сургутнефтегаза. Из самого последнего это, конечно, ДИ «Нефтяник», который уже можно считать брендом города. Это то, что останется многим последующим поколениям.

Николай Сторожук, учредитель компании «Сибпромстрой»:

— Сургутнефтегаз — уникальное предприятие, своего рода феномен. Она занимает в экономике страны особое место, а для нашего города это крупнейший работодатель и налогоплательщик, неотъемлемая часть жизни, без которой Сургут представить невозможно. Сургутнефтегаз — одна из самых динамично развивающихся компаний России, занимающихся разведкой, добычей, переработкой нефти и природного газа. Компания уверенно расширяет разведочное и эксплуатационное бурение в Восточной Сибири, что говорит о ее непрерывном развитии. Юбилей компании — пороговая веха в развитии энергетического комплекса страны, от которого во многом зависит благополучие нашего города и региона, а также страны в целом.



Галина Резяпова, заместитель председателя Тюменской областной Думы:

— Сургутнефтегаз — уникальное акционерное общество. Других таких в России больше нет. И нам несказанно повезло, что именно в Сургуте работает компания, которая является не только градообразующей, регионообразующей, но и одной из экономических опор нашей страны.

Без преувеличения, это единственное предприятие, которое прошло через все кризисные ситуации в экономике, сохранив все лучшее, что появилось в стратегии и тактике освоения нефтяных месторождений за прошедшие десятилетия, сохранив коллектив, принципы, дух и приумножив свой потенциал. Я с почтением отношусь к Сургутнефтегазу, потому что жизнь и судьба всей моей семьи на протяжении четырех десятилетий связана с ним. Для моего поколения он был и остается спасательным кругом.



Ирина Сердюкова, руководитель Центра социального партнерства Сургутского политехнического колледжа:

— Сургутнефтегаз — это бренд не только нашего города, региона, но и России. А для меня это прежде всего люди, наши героические земляки. Именно благодаря самоотверженному труду нефтяников, грамотной работе команды управленцев в «лихие» 90-е наш город не просто выстоял, но был «оазисом благополучия». Сургутнефтегаз — это не просто добывающая компания. При ее участии проводились и проводятся все значимые для города мероприятия: юбилеи города, фестивали и многое другое. Более 30 лет Сургутнефтегаз — основной парт­нер Сургутского политехнического колледжа.От души поздравляю любимых нефтяников с 40-летием компании. Покорения новых вершин вам, стабильности и процветания!