​Хочу – ругаю! Хочу – хвалю!

Увидела странное видео с мужчиной, который, запинаясь, читает мой комментарий в своем видео блоге. История настолько печальная, что я не знаю, как ему ответить, чтобы снова не обидеть.

«Реально в Сургуте нечем больше главе заниматься? Поражаюсь!», – написала я.

Казалось бы, чего обидного в моем комментарии, да? Но мужчина назвал его «злобным и желчным», а меня причисли к рангу хейтеров.

А появился этот комментарий так.

На портале СИА-пресс муссировали новость о том, что какой-то чиновник из Югры решил вести свой видео блог. Оказалось – это был глава Сургутского района Андрей Трубецкой (спасибо, что лично представились, читая мой злобный комментарий).

Я хоть несколько лет и живу в Санкт-Петербурге, но хорошо запомнила, что два здания администрации в Сургуте, – районной и городской, похожи друг на друга, как близнецы, и даже стоят совсем рядом. Да и чиновники для меня тоже все одинаковы. Каких-то отличительных признаков, по-моему, никто никогда не показывал. Знаете, это как «все китайцы на одно лицо». Ну, думаю, нашелся, наконец-то, индивидуум в чиновничьей среде Югры – видеоблог свой завел. И даже решила посмотреть это творение. Каковым же было мое удивление, когда на мониторе замелькали картинки, напоминающие фильм о лихих 90-х.

Объясню на пальцах, почему мне не понравился видео блог главы Сургутского района. Во-первых, имидж человека, занимающего пост главы (не важно, Сургута или Сургутского района) не должен отпугивать людей! Давайте припомним того же Шатунова, – сколько всего он говорил пустого, – но ему верили, всё прощали, и даже любили, потому – что он был душкой.

Во-вторых, соцсети, видео блоги-это такой формат общения с народом, в котором ты должен стать парнем, «своим в доску», но без «распальцовки», и «понтов». Последний выпуск видео блога, где глава района объявил войну хейтерам – это полный крах.

По правде говоря, что на портале СИА-пресс осталось всего – то несколько человек, которых по праву можно назвать драйверами. Это благодаря им информационный портал удерживает свои рейтинги. По сути, в Югре больше нет интерактивных площадок для высказывания собственного мнения. Андрей Трубецкой, Вы хотите, чтобы и этот ресурс сдох? Для чего Вы запугиваете последних героев?

«Приходи ко мне, попробуй сказать мне это в лицо!», – говорит он с многозначительным злобным прищуром тому, кто скрывает свое настоящее имя под ником, не думая о том, что это может быть подросток, или женщина. Чиновник решил бороться с ветряными мельницами. Тогда я ещё раз спрошу:

«Главе района больше заняться нечем?»

Я, конечно, против оскорблений и перехода на личности, которыми апеллируют некоторые драйверы на сайте СИА-пресс. Но здесь виноваты не комментаторы. Виновата техподдержка портала, которая до сих пор не придумала, как сделать так, чтобы этих оскорблений не было.

Я не спрашиваю, с каких это пор глава Сургутского района мнит себя начальством на площадке СИА-пресс, пытаясь заставить всех молчать. Я понимаю даже, что в Югре не осталось человека, который объяснил бы главе Сургутского района, кто такие хейтеры.

Но у меня возникает вопрос: что делать нам дальше?

Нам – это комментаторам, и реально читаемым блогерам, которых от силы – человек пять-десять. Плясать под дудку Андрея Трубецкого? Писать то, что его управление качественное, видеоблоги – высшее искусство, а он сам – суперстар? Но, у меня нет розовых очков. Пишу то, что вижу.

Мне очень жаль, что Андрея Трубецкого больше всего задело в моем комментарии, что я назвала его главой Сургута. Хотя сказывается мне, что лукавит глава Сургутского района, потому как мой посыл был другим: не должен тратить свое время глава (не важно, Сургута или Сургутского района) на видео блоги. Тем более, если они приносят обратный результат.

Мой Вам совет. Выберите нормальный, привычный формат общения с народом, без «показухи» в виде неуклюжих видео блогов. Ведь если у Вас будут добрые дела, то они не останутся не замеченными! Пусть об этом создают репортажи (а может, передачи) профессионалы, которые работают на местных телекомпаниях. Освойте сначала данное направление, чтобы переходить к большему. Помните всегда о том, чтобы стать успешным управленцем, надо поселиться в сердцах людей. Но после Ваших видео блогов некоторые Вас оттуда выселили навсегда. Плохого я никогда не советую, а мои высказывания и идеи построены на опыте и знании журналистики и PR. И я уверена, что Вы найдете наконец-то свой формат, который понравится всем, в том числе и тем, кого Вы называете хейтерами.

Я высказалась, спасибо.

От редакции: орфография и пунктуация автора сохранены.