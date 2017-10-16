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​Хочу – ругаю! Хочу – хвалю!

Увидела странное видео с мужчиной, который, запинаясь, читает мой комментарий в своем видео блоге. История настолько печальная, что я не знаю, как ему ответить, чтобы снова не обидеть.

«Реально в Сургуте нечем больше главе заниматься? Поражаюсь!», – написала я.

Казалось бы, чего обидного в моем комментарии, да? Но мужчина назвал его «злобным и желчным», а меня причисли к рангу хейтеров.

А появился этот комментарий так.

На портале СИА-пресс муссировали новость о том, что какой-то чиновник из Югры решил вести свой видео блог. Оказалось – это был глава Сургутского района Андрей Трубецкой (спасибо, что лично представились, читая мой злобный комментарий).

Я хоть несколько лет и живу в Санкт-Петербурге, но хорошо запомнила, что два здания администрации в Сургуте, – районной и городской, похожи друг на друга, как близнецы, и даже стоят совсем рядом. Да и чиновники для меня тоже все одинаковы. Каких-то отличительных признаков, по-моему, никто никогда не показывал. Знаете, это как «все китайцы на одно лицо». Ну, думаю, нашелся, наконец-то, индивидуум в чиновничьей среде Югры – видеоблог свой завел. И даже решила посмотреть это творение. Каковым же было мое удивление, когда на мониторе замелькали картинки, напоминающие фильм о лихих 90-х.

Объясню на пальцах, почему мне не понравился видео блог главы Сургутского района. Во-первых, имидж человека, занимающего пост главы (не важно, Сургута или Сургутского района) не должен отпугивать людей! Давайте припомним того же Шатунова, – сколько всего он говорил пустого, – но ему верили, всё прощали, и даже любили, потому – что он был душкой.

Во-вторых, соцсети, видео блоги-это такой формат общения с народом, в котором ты должен стать парнем, «своим в доску», но без «распальцовки», и «понтов». Последний выпуск видео блога, где глава района объявил войну хейтерам – это полный крах.

По правде говоря, что на портале СИА-пресс осталось всего – то несколько человек, которых по праву можно назвать драйверами. Это благодаря им информационный портал удерживает свои рейтинги. По сути, в Югре больше нет интерактивных площадок для высказывания собственного мнения. Андрей Трубецкой, Вы хотите, чтобы и этот ресурс сдох? Для чего Вы запугиваете последних героев?

«Приходи ко мне, попробуй сказать мне это в лицо!», – говорит он с многозначительным злобным прищуром тому, кто скрывает свое настоящее имя под ником, не думая о том, что это может быть подросток, или женщина. Чиновник решил бороться с ветряными мельницами. Тогда я ещё раз спрошу:

«Главе района больше заняться нечем?»

Я, конечно, против оскорблений и перехода на личности, которыми апеллируют некоторые драйверы на сайте СИА-пресс. Но здесь виноваты не комментаторы. Виновата техподдержка портала, которая до сих пор не придумала, как сделать так, чтобы этих оскорблений не было.

Я не спрашиваю, с каких это пор глава Сургутского района мнит себя начальством на площадке СИА-пресс, пытаясь заставить всех молчать. Я понимаю даже, что в Югре не осталось человека, который объяснил бы главе Сургутского района, кто такие хейтеры.

Но у меня возникает вопрос: что делать нам дальше?

Нам – это комментаторам, и реально читаемым блогерам, которых от силы – человек пять-десять. Плясать под дудку Андрея Трубецкого? Писать то, что его управление качественное, видеоблоги – высшее искусство, а он сам – суперстар? Но, у меня нет розовых очков. Пишу то, что вижу.

Мне очень жаль, что Андрея Трубецкого больше всего задело в моем комментарии, что я назвала его главой Сургута. Хотя сказывается мне, что лукавит глава Сургутского района, потому как мой посыл был другим: не должен тратить свое время глава (не важно, Сургута или Сургутского района) на видео блоги. Тем более, если они приносят обратный результат.

Мой Вам совет. Выберите нормальный, привычный формат общения с народом, без «показухи» в виде неуклюжих видео блогов. Ведь если у Вас будут добрые дела, то они не останутся не замеченными! Пусть об этом создают репортажи (а может, передачи) профессионалы, которые работают на местных телекомпаниях. Освойте сначала данное направление, чтобы переходить к большему. Помните всегда о том, чтобы стать успешным управленцем, надо поселиться в сердцах людей. Но после Ваших видео блогов некоторые Вас оттуда выселили навсегда. Плохого я никогда не советую, а мои высказывания и идеи построены на опыте и знании журналистики и PR. И я уверена, что Вы найдете наконец-то свой формат, который понравится всем, в том числе и тем, кого Вы называете хейтерами.

Я высказалась, спасибо.

От редакции: орфография и пунктуация автора сохранены.


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16 октября 2017 в 09:08, просмотров: 2075, комментариев: 26


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Комментарии:
Сара Коннор Макгрэгор
не нравится
16 октября 2017 в 10:52
Сравнение с Шатуновым рассмешило.)) Ну, конечно, лучше бы Трубецкой читал с бумажки заготовленные пиарщиками тексты, чтобы всем нравится, как один всем нам хорошо знакомый седой дедушка))
Швондер
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16 октября 2017 в 11:14
Ух какая красотка!
Будулай Алмазов
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16 октября 2017 в 11:57
Журналистика из далека становится жанром. Сама не видела, но пишу. И не возмущайтесь- толерантнее надо быть. Главный критерий оценки работы чиновника- результаты его работы, а не форма общения. Похоже, некоторые комментаторы почувствовали себя не в своей тарелке, когда начал рушиться стереотип "они- креативные, а чиновники- заскорузлые".
Чайка Будулай Алмазов
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16 октября 2017 в 12:16
Согласен, ощущение, что у "драйверов" шок от того, что с ними сыграли в их любимую игру на их же площадке и языке. От того столько злобы))
Сергей Б
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16 октября 2017 в 13:16
«Приходи ко мне, попробуй сказать мне это в лицо» - это мне сказано и честно говоря, меня это не напрягает. Я не малолетка и не барышня. Хочет в лицо, будет в лицо.
В свою очередь я связался с его помощником, на счет встретиться, жду ответа.
Сергей Б Будулай Алмазов
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16 октября 2017 в 13:32
Будулайка вы бы с Буревесником озвучили бы что ли – «Главный критерий оценки работы чиновника- РЕЗУЛЬТАТ ЕГО РАБОТЫ». Может он действительно там, в районе дел наворочал, ну кроме того что «в хвост и гриву гоняет», или хотя бы у него есть план, а мужики то и не знали. А то все бла-бла-бла.
Швондер
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16 октября 2017 в 15:10
Серега ты там его сильно то не тово
Будулай Алмазов Сергей Б
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16 октября 2017 в 15:43
Я в городе живу, и специально отслеживать насколько сходятся или расходятся слова и дела главы района мне без надобности. Как хоккеист-любитель могу доложить вам, что в самое ближнее время в районе с хорошим льдом дела будут обстоять лучше, чем в городе. Предшественники Трубецкого много чего обещали, но дальше уровня растяжек "район против наркотиков" дело не шло.
Александр Данилов
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16 октября 2017 в 16:22
Слишком часто стал мелькать Трубецкой по сургутскому ТВ по делу и не по делу. Более половины времени сургутских городских выпусков новостей занимают репортажи с сел и поселений Сургутского района с обязательным присутствием бравого капитана. Настоящий культ личности создаете! Господа руководители телеканалов, деньги деньгами, но совесть то имейте - это не интересно смотреть горожанам! Вы растеряете свою аудиторию, рейтинги, а вместе с ними - и рекламодателей! Господа пиарщики, расскажите лучше о том, где в Сургутском районе, недалеко от Сургута можно подешевле купить экологически чисты продукты питания, дикоросы, воспользоваться недорогим спортзалом, какие достопримечательности можно посмотреть вместе с семьей на выходных! Будьте ближе к народу!
Альберт Леонов
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16 октября 2017 в 19:16
Ёшкин кот! писателей сколько! Только научился писать сочинение на "4" - все писатель. Писатель чего: прозаик или фантаст ... может просто: литератор?! Когда читаю: журналист, писатель... Сразу вспоминаю Гениально произведение , киноискусство : Свадьба в Малиновке... Как он там себя величать требовал...Пан - атаман....помню что Таврический...
Странно что нет подписано что "политолог"....
Сергей Б Альберт Леонов
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16 октября 2017 в 19:20
Гы-гы-гы. Купила бабка коныка, а конык без нагы.
А ты думал ты один писатель весь такой?
Сергей Б Будулай Алмазов
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16 октября 2017 в 19:47
Тоже синоптик выискался. В самое ближайшее время со льдом везде хорошо будет. Зима наступает. А вот нормальное комфортное жилье жители района не увидят как своих ушей при таком дед морозе. Я хоть и не синоптик, но почему-то склонен именно к таким выводам.
Татьяна Малинина
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16 октября 2017 в 20:38
Писатель - это человек, который занимается созданием словесных произведений, предназначенных для общественного потребления, а также для получения им дохода от своих произведений.
Представляете, написанная мною одна книга кормит меня до сей поры))) А Вы чем себя кормите, если не секрет?!
Аванес Александр Данилов
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16 октября 2017 в 22:14
Люди контракты отрабатывают, бабло, ничего лишнего...да ещё и клиент непритязательный, мало что в пиаре понимающий
Аванес
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16 октября 2017 в 22:15
Танюха первый раз тебе плюсую, не люблю, но целую)))
Сергей Б
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16 октября 2017 в 23:02
Тожа что ли в писатели податься…
Татьяна Малинина
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17 октября 2017 в 01:07
А вдруг получится? )) По крайней мере, бунтарский характер в Вас присутствует!
Альберт Леонов
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17 октября 2017 в 06:35
в политологи или блогеры...
Сергей Б
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17 октября 2017 в 09:52
Спасибо, граждане за советы.
Только, голова теперь совсем на раскаряку.
А с такой никчемной головой разве что в политики или на худой конец в администрацию.
Сергей Б
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17 октября 2017 в 11:01
Кстати, ни кто не подметил? Что-то банить и затирать перестали. Даже, как-то не по себе. И комментарии «злобных хейтеров» к блогу Трубецкого никто не забанил.
Может Тараса «Васильевича» подменили «демоны»? Ненастоящий…
Покажите Тараса «Васильевича»!!!
Альберт Исмагилов
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17 октября 2017 в 11:49
Кажется на СиаПресс одного блогера стали только показывать )
Швондер
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20 октября 2017 в 16:29
Чо сходил не?
Сергей Б Швондер
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21 октября 2017 в 23:32
Чтобы к нему сходить, его еще поймать надо. До 20-го в отпуске был. А потом, наверное, в командировку уедет. Длительную…
Сергей Б
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27 октября 2017 в 20:31
Был сегодня (27.10.17) в конце дня у Трубецкого в администрации. По его «просьбе», что бы в его кабинете сказать ему в лицо, что он «лохов разводит». Забыл паспорт, но пропустили без особых проблем. Это единственная хорошая новость, касательно администрации.
А так беседа не удалась. Начиная с того, что меня ожидала «неожиданная» засада. Там была съемочная группа для видеоблога. Когда я сказал, что мне то пиар не нужен, господин Трубецкой обиделся и сказал что тогда разговора не будет. Ну, ладно. Поговорили. Все свои слова, сказанные в комментариях в адрес Трубецкого подтвердил, без проблем.
Впечатления? Скользкий человек. Из меня тоже пытался сделать лоха и крайнего. Пытался задавать только свои вопросы, по сценарию. От моих вопрос уходил. Раскаяния и извинений с моей стороны, в конце беседы, запланированных по сценарию, не последовало. Получился кипишь. И вот это и есть работа главы района? Пипец…
Знаю с кем имею дело и поэтому не исключаю, что выйдет отредактированный «как надо» видеоблок. Придется потратить время и выставить материал, по поводу «теплой» встречи, со своим мнением. Надеюсь, опубликуют.

Швондер
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27 октября 2017 в 20:56
Ну ничо нового. Сыкун брехун и быдло.
Пусть в новый блок вставляет. Мне идти лениво.


Серый кросаучег
Татьяна Малинина
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16 ноября 2017 в 02:11
Швондер, давай, собирайся, твоя очередь идти к главе я со смеху лопну, друзья-товарисчи

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