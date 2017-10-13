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​Строить и жить помогает

Во времена освоения неф­тяниками суровой сибирской земли возникла дилемма: одни ученые считали, что нужно строить города и современные поселки, а другие признавали только вахтовый метод. Тогда решать проблемы на необжитом Севере было сложно, ведь привезти и поселить каждого работника, например в Сургуте, обходилось государству в 40 тысяч рублей ежегодно. Впрочем, создание капитального жилья и социально-культурных предприятий стоило еще дороже, поэтому первопроходцы жили в балках, вагончиках, а то и землянках.

Но Сургутнефтегаз, славящийся основательностью и социальной политикой, изменил ход событий. Все 40 лет своего существования компания активно строила школы, детские сады, поликлиники, многоквартирные дома, культурные учреждения, дороги — словом, все необходимое человеку для полноценной и комфортной жизни. Все строительные и инфраструктурные заслуги главной компании города не перечесть. В этой статье мы затронем лишь самые заметные.

Автовокзал

Так, в 1995 году благоустраивающая миссия Сургутнефтегаза коснулась и городского автовокзала. Он вошел в состав ПТФ «Сургутнефтетранссервис», и его облик изменился в лучшую сторону, а объем пассажиров увеличился в шесть раз.

Аэропорт «Талакан»

Важным шагом в деятельности предприятия стало строительство аэропорта «Талакан» на месторождении в Якутии в 2012 году. Это был первый проект частного инвестирования в сфере российской авиации столь серьезного масштаба.

Центр политехнического обучения

Распахнувшее двери в июле 2016, учебное заведение не имеет равных в России. Здесь нефтяники могут получить фундаментальные знания по 349 профессиям или повысить квалификацию. Центр занимает площадь в 42 га.

Дворец искусств «Нефтяник»

Колоссальное во всех отношениях культурное сооружение открылось в октябре 2016 года. Сорокаметровое здание площадью 47 265 квадратных метров возводили пять лет. Проектировал дворец искусств сербский архитектор Слободан Дринякович, а оформление придумал итальянский дизайнер, художник и архитектор Лучио Микелетти. По техническим возможностям здание не уступает главным концертным и театральным площадкам страны.

Монумент трудовому подвигу нефтяников

В сентябре 2016 года на площади Нефтяников в Сургуте был открыт внушительный памятник, посвященный трудовому подвигу поколений работников Сургутнефтегаза. Создал скульптурную композицию авторский коллектив некоммерческого Фонда скульпторов России «Единение» под руководством Алексея Тютнева.

Сургутская швейная фабрика ОАО «Сургутнефтегаз»

Долгожданное открытие этого объекта состоялось в сентябре текущего года. Базируется новое здание фабрики в поселке Белый Яр. На фабрике трудится порядка 300 человек. Появившись в начале 90-х, предприятие выпускало около девяти тысяч костюмов, а с будущего года этот объем должен вырасти аж в 10 раз. Планируется, что в 2017 году фабрика выпустит 72 тысячи изделий.

Сегодня Сургутнефтегаз по-прежнему оказывает значительную помощь в строительстве инфраструктуры и социальных объектов, а также обеспечивает рабочими местами десятки тысяч югорчан. Иначе говоря: строить и жить помогает.


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Сегодня в 14:49, просмотров: 64, комментариев: 1


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Комментарии:
Мудрец
не нравится
Сегодня в 15:35
Надеюсь, борец за правду Атанасов прочтет эту статью

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