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​Сургутская власть потратила 1,3 млн рублей, чтобы перепроектировать третий этаж администрации

Слухи об «элитном ремонте» этой части Энгельса, 8, начинают подтверждаться

Весной в Сургуте ходили настойчивые слухи о том, что пришедшие в городскую администрацию иногородние чиновники планируют провести «элитный ремонт» третьего этажа главного здания городской власти на улице Энгельса, 8. И вот сейчас эти слухи начинают подтверждаться.

Редакция СИА-ПРЕСС обнаружила, что еще в конце июля этого года городская власть провела не очень заметный открытый конкурс на «проектирование объекта «Здание администрации города Сургута, ул. Энгельса, 8». Максимальная цена этого конкурса – чуть больше 1,4 млн рублей, а победитель – компания «Стройуслуга», – выиграла его с ценой 1,3 млн рублей.

Казалось бы – сумма небольшая. Но за ней кроется уже почти забытая информация о якобы планировавшемся «элитном ремонте» третьего этажа администрации, где работают глава города и его заместители. Именно там, к слову, ранее был установлен электронный замок для недопуска лишних людей, что стало поводом для общественного возмущения.

В техническом задании, которое взялась исполнить «Стройуслуга», фигурирует разработка «архитектурных, объемно-планировочных и конструктивных решений» третьего этажа, «дизайн-проект интерьеров помещений конференц-блока, коридора и санузла… блока Заместителя главы» и так далее. Кроме того, исполнитель обязан подготовить перечень «технологического оборудования (мебель, оргтехника, хозяйственный инвентарь)». Судя по всему, речь идет не о каком-нибудь косметическом ремонте, а о масштабной реконструкции всего этажа.

Сколько это может стоить – пока неизвестно, но речь точно пойдет о десятках миллионов рублей. Может, именно для этих целей городская власть решила сэкономить 30-40 миллионов на транспортных расходах чиновников?

С другой стороны, нельзя исключать вероятность, что именно эта часть здания администрации – не первый-второй и не четвертый-пятый, а именно третий этаж, – насущно требует реконструкции. Возможно, там обваливается штукатурка и текут трубы, а мебель уже так потерта, что показывать ее заезжающей на совещания Наталье Комаровой и другим высоким гостям просто стыдно. Составить это мнение нам помогли люди, которые не понаслышке знают «святая святых» Энгельса, 8.

«На мой взгляд состояние третьего этажа здания администрации отличное. Я, конечно, не специалист в строительстве и ремонте, и говорю это как бывший руководитель крупного подразделения администрации города. Я неоднократно бывал в кабинетах на третьем этаже и никогда не видел, чтобы там были какие-то технические или конструктивные проблемы», — рассказал «НГ» бывший начальник контрольного управления Владимир Яремаченко.

Другой бывший работник администрации города, пожелавший не публиковать свое имя, высказал такое мнение: «Когда только заговорили о ремонте на третьем этаже то называлась сумма в 50 миллионов рублей. Причем непонятно зачем это нужно – состояние помещений там отличное, предыдущие составы администрации никогда не жаловались. В городе есть много муниципальной недвижимости, которая куда больше нуждается в ремонте, а третий этаж главного здания тут в конце списка. Честно говоря, не понимаю, что там вообще можно ремонтировать, если только полностью перегородки сносить и перестраивать весь этаж. Опять же, непонятно зачем – кабинеты замов просторные в отличном состоянии».

Объяснить ситуацию мы попросили главу города Вадима Шувалова. Редакция направила ему официальный запрос, чтобы узнать: находится ли третий этаж администрации в аварийном состоянии, и сколько бюджетных средств планируется выделить на его ремонт? Ответы городского руководства мы обязательно донесем до наших читателей.


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13 октября в 17:24, просмотров: 695, комментариев: 6


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Комментарии:
Бугаева
не нравится
13 октября в 15:36
Ох, что-то дорого обходится городу Шувалов и его так называемая "команда": ремонт 3 этажа для замов, такси для безлошадных чиновников, гостиница на Сайме для сыночка...
Сергей Барабаш
не нравится
13 октября в 22:09
Рукоплещите, восхищайтесь и верьте. Сургутяне достойны тех, кого выбирают.
Сергей Б Бугаева
не нравится
13 октября в 22:23
А еще, в Ботаническом саду дерево срубил, расчищая участок под гостиницу на Сайме для сыночка. Но, по большому счету Барабаш, наверное, прав – Сургутяне достойны тех, кого выбирают. Ну, или не выбирают…
Сергей Барабаш Сергей Б
не нравится
13 октября в 22:30
Или не выбирают... Золотые слова... ((
Думаю Шувалов, это изощренная месть москвичей за Собянина.
Сергей Б
не нравится
13 октября в 23:13
А Комарову, за что Бог послал?...
Бугаева
не нравится
13 октября в 23:19
Интересно, что на это ответит товарисч Оверчук? Наверное котика в инстаграме Бородача запостит

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Мнения

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