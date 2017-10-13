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Нефть и газ заложили мощный фундамент в промышленное освоение Сибири

Уважаемый Владимир Леонидович, уважаемые работники ОАО «Сургутнефтегаз»!

Примите самые теплые, самые искренние поздравления с юбилеем! 40-летие стратегически важного для экономики нашего государства предприятия – праздник для всей страны, потому что именно нефть и газ заложили мощный фундамент в промышленное освоение Сибири, и, как следствие, в социальное развитие России.

За эти годы менялись политические и экономический климаты в стране, но благодаря грамотным решениям топ-менеджмента предприятия, Сургутнефтегаз смог преодолеть все кризисы и сохранить свое влияние на экономику и в самые трудные времена новейшей истории нашей страны. И вчера, и сегодня и, конечно же, завтра благосостояние Сургута, Югры и всей нашей страны во многом зависит от Сургутнефтегаза, от его стабильности.

Примите слова искренней признательности за ваш труд! Особую благодарность хотелось бы выразить ветеранам - всем тем, кто шел первым, кто лично ощущал биение первой нефти в трубопроводе. Их труд служит достойным примером для молодого поколения.

Желаю Вам, Владимир Леонидович, и всему вашему огромному коллективу счастья, здоровья, успехов и исполнения самых смелых планов!


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Сегодня в 13:06, просмотров: 101, комментариев: 0


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