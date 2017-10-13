Уважаемый Владимир Леонидович!

Искренне рада поздравить Вас и коллектив открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» со славным событием в жизни предприятия - 40-летием со дня образования!

История Сургутнефтегаза - это легендарный путь от первых освоенных месторождений до создания одной из крупнейших нефтедобывающих компаний в России. На югорской земле ковался кадровый потенциал предприятия, нарабатывался огромный профессиональный опыт, закладывались лучшие традиции.

С успехами и достижениями Сургутнефтегаза связана жизнь и благополучие многих людей не только здесь, на Севере, но и во всей нашей большой стране. К суровым переменам вам не привыкать, ведь жизнь покорителей недр наполнена сложностями и радостями, романтикой и самоотверженным трудом, в который ежедневно вкладывается душа, профессионализм, талант и знания.

Желаю всему коллективу ОАО «Сургутнефтегаз» новых рекордов и стабильного развития, здоровья, счастья, процветания, успехов, свершения задуманного и удачи!