«Сургутнефтегаз» по праву считается флагманом отрасли не только в нашей Югре, но и во всей Российской Федерации. Это более 120 тысяч высококлассных сотрудников и специалистов, почти половина из которых трудится на нашей земле. Работать в дружном коллективе «Сургтунефтегаза» всегда считалось большой честью и высокой привилегией. Ваша компания бесспорно является образцом трудовой дисциплины, современного, эффективного менеджмента и организаторских новаций! На вас равняются другие предприятия нашего округа, с вас берут пример!

Ваш самоотверженный и упорный труд в суровых северных условиях превратил нашу Югру в настоящую жемчужину Сибири! Вы не только сделали этот холодный край комфортным и удобным для проживания, но и помогаете всей России идти в ногу со временем, поддерживать высокий статус мировой державы!

Для меня как для главы Города Сургута большая честь поздравить Генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» Владимира Богданова и весь дружный коллектив компании с юбилеем!

Здоровья вам и высоких профессиональных достижений! С праздником!