Уважаемый Владимир Леонидович! Уважаемые работники и ветераны ОАО «Сургутнефтегаз»!

Примите искренние поздравления с днем рождения компании!

Сегодня ОАО «Сургутнефтегаз» по праву считается гарантом экономического благополучия, стабильности и развития не только Югры, но и России. Становление и успех компании неотделимы от ее сотрудников: дедов, отцов, сыновей, сформировавших за 40 лет не одну трудовую династию, из поколения в поколение передающую любовь к труду, демонстрирующую отчаянную работоспособность и стремление к достижению самых высоких результатов. Это позволило предприятию заложить свой собственный блок в фундамент будущего нашей страны – светлого, надежного и благополучного!

Выражаю самые теплые и искренние слова благодарности всему коллективу компании! Желаю оставаться примером мастерства и энтузиазма. Пусть в семьях работников и сотрудников предприятия царят гармония и взаимопонимание, мотивирующие на достижение новых профессиональных побед!