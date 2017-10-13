Уважаемые жители Сургутского района! Владимир Леонидович!

Поздравляю вас с 40-летним юбилеем Открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»!

40 лет Сургутнефтегаз является лидером по добыче нефти. Один из факторов успеха компании – результат работы структурных подразделений, расположенных в Сургутском районе. Сорок пять тысяч жителей муниципалитета заняты в нефтегазовом производстве, а это больше половины трудоспособного населения района.

Сургутнефтегаз – это пример высоких производственных показателей и соблюдение стандартов природосберегающих технологий. Ежегодно увеличиваются объемы бурения, вводятся в эксплуатацию новые скважины. Созданная научная и производственная база предприятия позволяют эффективно решать производственные задачи.

Желаю всем сотрудникам и руководству компании доброго здоровья, стабильности и благополучия!