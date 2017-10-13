Сургутнефтегаз вдохновляет на новые победы и свершения

Уважаемый Владимир Леонидович!

Сердечно поздравляю Вас, коллектив и ветеранов ОАО «Сургутнефтегаз» с 40-летием со дня его создания!

Среди предприятий топливно-энергетического комплекса «Сургутнефтегаз» по праву завоевал лидирующие позиции, непререкаемый авторитет и безупречную репутацию. Компания успешно использует инновационные подходы, разрабатывает новые месторождения углеводородного сырья, внедряет энергоэффективные, ресурсо- и природосберегающие технологии.

Тюменскую область связывает с предприятием многолетнее сотрудничество, реализация значимых совместных проектов. Для нас очень важны эти партнерские отношения. Активное взаимодействие «Сургутнефтегаза» с тюменскими производителями, высшими учебными заведениями способствует росту промышленного, научного и кадрового потенциала региона. Заслуживает большого уважения ваше участие в развитии городов и поселков, поддержка здравоохранения, образования, спорта.

Особую благодарность адресую ветеранам предприятия за неоценимый вклад в формирование уникального топливно-энергетического комплекса Западной Сибири, которым и сегодня гордится вся Россия, в обеспечение энергетической безопасности страны. Их пример вдохновляет молодых специалистов на новые победы и свершения. Уверен, компетентность, высокая ответственность, любовь к избранному делу помогут коллективу и дальше плодотворно трудиться на благо нашего большого региона и всей России.

Желаю всем здоровья, производственных успехов и благополучия, а «Сургутнефтегазу» - стабильности и процветания!