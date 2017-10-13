​Рубль бережёт. Сургутнефтегаз как экономическое чудо России

В течение многих лет Сургутнефтегаз оставался загадкой для экспертного сообщества. Компания не раскрывала бенефициаров, зачастую действовала вне очевидной рыночной логики, но успешно преодолевала все кризисы и заслуженно считается самой богатой (а по некоторым показателям — еще и самой эффективной) нефтекомпанией страны.

Еще в начале 2010-х годов экономисты и финансисты недоумевали — зачем Сургутнефтегазу так много денег на депозитах? Уже тогда сумма на всех счетах предприятия достигла почти $24 млрд, а сейчас — $34 млрд, то есть 2 трлн рублей — более 10 процентов федерального бюджета. Уникальность ситуации в том, что рыночная капитализация Сургутнефтегаза в последние годы колебалась от 1 до 1,5 трлн рублей — то есть у компании денег больше, чем она сама стоит. Все это порождало гигантское количество слухов и версий о том, каково истинное политическое предназначение этих денег.

Но и тут главная сургутская компания обвела всех экспертов и «слухмейкеров» — вопреки злым языкам она обошла стороной и скандальную приватизацию «Башнефти», и покупку акций «Роснефти», и, собственно, слияния с главным нефтяным гигантом страны. В то же время Сургутнефтегаз избегает того, чем жителей нашего города пугают уже много лет — переезда главного офиса в Москву. Владимир Богданов, получивший за два года две очень крупные награды из рук Владимира Путина (звание Героя Труда и Государственную премию в области науки и технологии), остается патриотом Сургута и, несмотря на федеральный масштаб полномочий, вникает в самые острые проблемы города и подключает свой ресурс для их решения.

Но вернемся к экономике. С 2014 года Сургутнефтегаз гремел во всех экономических сводках — за тот год после обвала рубля на курсовой разнице компания заработала рекордную прибыль в 885 млрд рублей и выплатила 86 млрд рублей дивидендов, возглавив федеральный рейтинг дивидендной доходности. В 2015 году показатели были ненамного меньше — чистая прибыль 715 млрд рублей и дивиденды 75 млрд рублей. Тогда же «заначка» компании достигла своего исторического максимума — 2,4 трлн рублей.

В 2016 году Сургутнефтегаз стал единственной в мире (!) публичной нефтекомпа­нией, которая на фоне падения цен на сырье и грозных заявлений ОПЕК принесла инвесторам положительную доходность. В этом рейтинге главная компания Сургута обошла не просто «Роснефть» и «Лукойл», но и таких гигантов, как ExxonMobil Corp., Royal Dutch Shell Plc, Chevron и Total.

Правда, по итогам 2016 года (впервые за 22 года) компания была вынуждена зафиксировать убыток в 104 млрд рублей. Это произошло из-за укрепления рубля и, следовательно, уменьшения стоимости валютных депозитов. При этом добыча осталась на уровне — 61,8 млн тонн (в 2017 году компания планирует по соглашению России с ОПЕК сократить добычу — до 61,1 млн тонн). В итоге даже с учетом убытка, который все эксперты назвали «бумажным» и не связанным с реальной работой компании, Сургутнефтегаз направил на дивиденды 26 млрд рублей.

В ближайшие пять лет компания введет в эксплуатацию 19 месторождений в Восточной и Западной Сибири, что позволит поддерживать нынешний уровень добычи в условиях постепенного истощения старых запасов. В непростых экономических условиях Сургутнефтегаз делает ставку на повышение коэффициента нефтеотдачи и демонстрирует успехи — по итогам 2016 года по этому показателю компания была первой в России.