Без Сургутнефтегаза — никуда // ИНФОГРАФИКА

К 40-летнему юбилею Сургутнефтегаза наш сайт провел несколько опросов, касающихся главной компании нашего города. Так, аудитория siapress.ru считает, что если руководство Сургутнефтегаза уедет в Москву, то город ждет крах — этот вариант выбрали 46,2 процента наших читателей. 27 процентов опрощенных отметили, что городу будет тяжело, однако он выживет. Небольшая часть респондентов (16,9 процента) завили, что ничего не изменится. 5,4 процента не смогли определиться с вариантом ответа.

Отметим, что лишь 4,5 процента опрощенных заявили, что городу будет лучше.