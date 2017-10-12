Вакцинация. Почему она работает // ВИДЕО

23 сентября стартовал проект «Популярная наука в Сургуте». В рамках данного проекта пройдут семь больших научно-популярных лекций и мастер-классов от ведущих просветителей России. Научный журналист и врач Алексей Водовозов, выступил со второй лекцией: Вакцинация. Почему она работает
Вакцинация, которая зачастую попадает под критику части общества, по-прежнему является максимально верным способом избежать тяжелых заболеваний. Алексей Водовозов наглядно продемонстрировал исторические случаи, когда массовый отказ от вакцин зачастую приводил к стремительному росту эпидемий опасных для жизни болезней.
Напомним, что ранее на siapress.ru было опубликовано видео с первой лекции Алексея Водовозова с развенчанием мифов об эффективности гомеопатии. Посмотреть его можно здесь.
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